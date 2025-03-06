Без военной помощи США Украина стала уязвимой для российских воздушных атак (Politico, США)

Politico: без помощи США Украина не способна противостоять воздушным атакам

Киев встревожен тем, что Россия готовит новый шквал беспилотников и ракет, пишет Politico. Без военной поддержки США Украина рискует стать уязвимой для воздушных атак, к тому же ВСУ грозит серьезный дефицит ключевых боеприпасов в решающий момент боевых действий.

Джейми Деттмер

Киев — Без военной помощи США Украина рискует стать уязвимой для воздушных атак — как раз на этапе, когда Россия готовится к новым залпам беспилотников и ракет.

Сообщается, что на Украине имеется шесть батарей ракет MIM-104 Patriot, которые прикрывают приоритетные цели. Patriot с дальностью действия около 160 километров — одна из немногих систем в арсенале Украины, способная поражать цели на большом расстоянии и сбивать баллистические ракеты, включая гиперзвуковой "Кинжал" Х-47М2.

Пауза в поставках американского оружия совпала по времени с признаками того, что Россия возобновляет попытки исчерпать оставшийся у Украины запас ракет ПВО Patriot. И без возможно оперативного их пополнения из Вашингтона инфраструктура Украины и ее ключевые города делаются крайне уязвимыми.

Если США прекратят снабжать ее ракетами Patriot, Украина потенциально может наладить поставки от других стран, которые пользуются американской системой ПВО.

"Кстати, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов", — сообщил в понедельник украинским СМИ замглавы Службы военной разведки Украины (СВП) генерал Вадим Скибицкий.

"Россияне понимают, какие наши возможности, где размещены наши системы противовоздушной обороны, для того чтобы их обойти. К тому же выбираются те приоритетные объекты, чье поражение будет иметь наибольший эффект", — добавил он.

Украина также эксплуатирует минимум две франко-итальянские батареи Eurosam SAMP/T с характеристиками, аналогичными Patriot.

Но другие системы ПВО Украины, — в частности, норвежско-американские NASAMS, которых эксплуатируется порядка дюжины, — имеют меньшую дальность (около 40 км) и против баллистических ракет не годятся.

Британия подписала с Киевом соглашение о передаче Украине пяти тысяч легких многоцелевых ракет (LMM) вместе с технологией их производства. Но неясно, когда эти ракеты поступят в больших количествах. Кроме того, из-за дальность всего порядка 8 километров они не могут заменить Patriot.

Украинские военные чиновники ясно дали понять, что любая задержка поставок со стороны США грозит Украине серьезным дефицитом ключевых боеприпасов и оборонительных систем в решающий момент боевых действий.

Российские войска проводят меньше ударов баллистическими ракетами в последние недели, выпустив всего 99 штук в прошлом месяце. При этом они запустили 3 907 беспилотников, чтобы истощить ПВО Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Тем временем ГУР подозревает, что российские генералы, помимо усиленных атак под Донецком, рассматривают новые наступления в Херсонской и Запорожской областях.

"В случае успеха России, возрастает угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, и к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре", — заявил Скибицкий.

Основная часть помощи Украине, выделенной бывшим президентом Джо Байденом в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений США, была предоставлена еще до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Однако порядка 3,8 миллиарда долларов остались неиспользованными — и бóльшая их часть предназначалась как раз для поставки боеприпасов стандарта НАТО.

Без поставок Украине грозит кризис, пусть и не безотлагательный.

В прошлом году европейские страны поставили Украине около миллиона 155-мм артиллерийских снарядов против трех миллионов, поступивших из США.

"Мы готовы продолжать сражаться так же, как и раньше. Ничего не изменилось, кроме нашего восприятия Америки. Раньше мы считали США символом свободы и надежды, а теперь видим, как они превратились в Россию № 2", — рассказал журналу Politico украинский солдат Виталий, воюющий в Курской области.

Статья написана при участии Вероники Мелкозеровой