Войти
ИноСМИ

Без военной помощи США Украина стала уязвимой для российских воздушных атак (Politico, США)

205
0
0
FPV-дрон
FPV-дрон.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Politico: без помощи США Украина не способна противостоять воздушным атакам

Киев встревожен тем, что Россия готовит новый шквал беспилотников и ракет, пишет Politico. Без военной поддержки США Украина рискует стать уязвимой для воздушных атак, к тому же ВСУ грозит серьезный дефицит ключевых боеприпасов в решающий момент боевых действий.

Джейми Деттмер

Киев — Без военной помощи США Украина рискует стать уязвимой для воздушных атак — как раз на этапе, когда Россия готовится к новым залпам беспилотников и ракет.

Сообщается, что на Украине имеется шесть батарей ракет MIM-104 Patriot, которые прикрывают приоритетные цели. Patriot с дальностью действия около 160 километров — одна из немногих систем в арсенале Украины, способная поражать цели на большом расстоянии и сбивать баллистические ракеты, включая гиперзвуковой "Кинжал" Х-47М2.

Пауза в поставках американского оружия совпала по времени с признаками того, что Россия возобновляет попытки исчерпать оставшийся у Украины запас ракет ПВО Patriot. И без возможно оперативного их пополнения из Вашингтона инфраструктура Украины и ее ключевые города делаются крайне уязвимыми.

Если США прекратят снабжать ее ракетами Patriot, Украина потенциально может наладить поставки от других стран, которые пользуются американской системой ПВО.

"Кстати, в их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов", — сообщил в понедельник украинским СМИ замглавы Службы военной разведки Украины (СВП) генерал Вадим Скибицкий.

"Россияне понимают, какие наши возможности, где размещены наши системы противовоздушной обороны, для того чтобы их обойти. К тому же выбираются те приоритетные объекты, чье поражение будет иметь наибольший эффект", — добавил он.

Украина также эксплуатирует минимум две франко-итальянские батареи Eurosam SAMP/T с характеристиками, аналогичными Patriot.

Но другие системы ПВО Украины, — в частности, норвежско-американские NASAMS, которых эксплуатируется порядка дюжины, — имеют меньшую дальность (около 40 км) и против баллистических ракет не годятся.

Британия подписала с Киевом соглашение о передаче Украине пяти тысяч легких многоцелевых ракет (LMM) вместе с технологией их производства. Но неясно, когда эти ракеты поступят в больших количествах. Кроме того, из-за дальность всего порядка 8 километров они не могут заменить Patriot.

Украинские военные чиновники ясно дали понять, что любая задержка поставок со стороны США грозит Украине серьезным дефицитом ключевых боеприпасов и оборонительных систем в решающий момент боевых действий.

Российские войска проводят меньше ударов баллистическими ракетами в последние недели, выпустив всего 99 штук в прошлом месяце. При этом они запустили 3 907 беспилотников, чтобы истощить ПВО Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Тем временем ГУР подозревает, что российские генералы, помимо усиленных атак под Донецком, рассматривают новые наступления в Херсонской и Запорожской областях.

"В случае успеха России, возрастает угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, и к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре", — заявил Скибицкий.

Основная часть помощи Украине, выделенной бывшим президентом Джо Байденом в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений США, была предоставлена еще до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Однако порядка 3,8 миллиарда долларов остались неиспользованными — и бóльшая их часть предназначалась как раз для поставки боеприпасов стандарта НАТО.

Без поставок Украине грозит кризис, пусть и не безотлагательный.

В прошлом году европейские страны поставили Украине около миллиона 155-мм артиллерийских снарядов против трех миллионов, поступивших из США.

"Мы готовы продолжать сражаться так же, как и раньше. Ничего не изменилось, кроме нашего восприятия Америки. Раньше мы считали США символом свободы и надежды, а теперь видим, как они превратились в Россию № 2", — рассказал журналу Politico украинский солдат Виталий, воюющий в Курской области.

Статья написана при участии Вероники Мелкозеровой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу