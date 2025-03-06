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Военное обозрение

«Рвался к ядерной кнопке»: Лукашенко заявил, что в планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был захват ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года «рвался к ядерной кнопке». С таким заявлением выступил Александр Лукашенко.

Пригожин во время «похода на Москву» планировал захватить ядерное оружие, такой вариант развития событий рассматривали не только в России, но и на Западе. По словам Лукашенко, он сам не предполагал такого сценария, поэтому отреагировал не сразу.

Запад это заметил, я тогда тоже это почувствовал, но когда уже процесс начался: Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Я даже не думал, что до такого безумства может дойти,

— заявил белорусский лидер.

Далее последовали несколько телефонных разговоров между Лукашенко и Пригожиным, о чем сегодня уже сообщало «Военное обозрение», после чего движение отрядов ЧВК «Вагнер» на Москву было остановлено. В дальнейшем компания Пригожина переместилась в Белоруссию, создав на ее территории новую базу. А в августе того же года самолет Пригожина потерпел крушение, в котором погиб как сам основатель ЧВК «Вагнер», так и командир компании Дмитрий Уткин.

На данный момент ЧВК «Вагнер» в предыдущем виде не существует, часть компании влилась в подразделения Минобороны в зоне СВО, часть входит в Африканский корпус и продолжает воевать в Африке.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
ЧВК
Ядерный щит
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