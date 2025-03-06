Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США

Источник изображения: topwar.ru

Концепт палубного истребителя F/A-XX от компании Boeing

Один из мировых лидеров авиастроения американская компания Lockheed Martin выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США, известной как Next Generation Air Dominance или F/A-XX. Об этом стало известно онлайн-изданию военной тематики Breaking Defense.

Источники, знакомые с программой, сообщили изданию, что теперь в конкурсе по разработке прототипа новейшего истребителя и их дальнейшего производства осталось два участника. Это конкуренты «Локхид Мартин» компании Northrop Grumman Corporation и Boeing Company. Ранее, еще в в ноябре прошлого года, ВМС сообщили Breaking Defense, что служба рассматривает заявки, но неясно, когда именно Lockheed выбыла из конкурса, как и причины такого решения.

В результате между компаниями Northrop Grumman и Boeing развернулась гонка за право заменить «почтенные» F/A-18 и E/A-18 новым истребителем шестого поколения. Причем для Northrop — это первый контракт на производство истребителей со времён F-14 Tomcat.

Впрочем, и для «Боинг» победа в тендере имеет немалое значение. В последнее время этот американский авиапроизводитель испытывает серьезные проблемы с качеством выпускаемой продукции гражданского и военного назначения. Это приводит к значительным финансовым убыткам и репутационным потерям.

Сейчас на кону для Boeing — будущее его подразделения по производству истребителей. Компания уже инвестировала миллиарды долларов в постройку завода в Сент-Луисе в расчёте на получение заказа на производство истребителей шестого поколения для Вооруженных сил США.

Компания Lockheed, которая монополизировала рынок истребителей пятого поколения благодаря своим вездесущим F-35 Joint Strike Fighter и F-22 Raptor, все еще может создать самолёт шестого поколения в рамках отдельного конкурса ВВС на истребитель, также известного как Next Generation Air Dominance. Однако и за этот заказ ей предстоит побороться с Boeing, которая наверняка предпримет максимум усилий, чтобы выиграть и этот конкурс.

Программа F/A-XX — это крупнейшее за последние два десятилетия соревнование по созданию самолетов для ВМС США, но служба держит его в строжайшей секретности. Мало что известно о возможностях и требованиях к самолету, кроме того, что он будет создан в дополнение к F-35, будет отличаться конструкцией планера и двигателем от истребителя шестого поколения ВВС.

Программа F/A-XX предназначена для того, чтобы ударные авианосные группы могли опережать противников, сохраняя при этом превосходство военно-морской авиации и предполагает сотрудничество с военно-воздушными силами и Корпусом морской пехоты в области автономности, систем управления, коммуникационных архитектур и автономных боевых дронов, сообщил Джон Фелан, которого администрация Трампа выбрала на должность следующего министра ВМС США.

Представители Военно-морского флота публично заявили о намерении заключить контракт на поставку F/A-XX в этом году, в отличие от Военно-воздушных сил, которые в прошлом году приостановили свою программу NGAD, чтобы оценить её. ВВС США провели внутренний анализ, который поддержал разработку и внедрение пилотируемого истребителя шестого поколения, но чиновники отложили принятие решения о продолжении программы до прихода администрации Трампа. Теперь окончательное решение по этому вопросу будет принимать новый глава Пентагона Пит Хегсет или президент Дональд Трамп, заключает Breaking Defense.

Источник изображения: topwar.ru

Вариант F-X от Lockheed Martin