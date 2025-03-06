Войти
Военное обозрение

Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США

260
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Концепт палубного истребителя F/A-XX от компании Boeing

Один из мировых лидеров авиастроения американская компания Lockheed Martin выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США, известной как Next Generation Air Dominance или F/A-XX. Об этом стало известно онлайн-изданию военной тематики Breaking Defense.

Источники, знакомые с программой, сообщили изданию, что теперь в конкурсе по разработке прототипа новейшего истребителя и их дальнейшего производства осталось два участника. Это конкуренты «Локхид Мартин» компании Northrop Grumman Corporation и Boeing Company. Ранее, еще в в ноябре прошлого года, ВМС сообщили Breaking Defense, что служба рассматривает заявки, но неясно, когда именно Lockheed выбыла из конкурса, как и причины такого решения.

В результате между компаниями Northrop Grumman и Boeing развернулась гонка за право заменить «почтенные» F/A-18 и E/A-18 новым истребителем шестого поколения. Причем для Northrop — это первый контракт на производство истребителей со времён F-14 Tomcat.

Впрочем, и для «Боинг» победа в тендере имеет немалое значение. В последнее время этот американский авиапроизводитель испытывает серьезные проблемы с качеством выпускаемой продукции гражданского и военного назначения. Это приводит к значительным финансовым убыткам и репутационным потерям.

Сейчас на кону для Boeing — будущее его подразделения по производству истребителей. Компания уже инвестировала миллиарды долларов в постройку завода в Сент-Луисе в расчёте на получение заказа на производство истребителей шестого поколения для Вооруженных сил США.

Компания Lockheed, которая монополизировала рынок истребителей пятого поколения благодаря своим вездесущим F-35 Joint Strike Fighter и F-22 Raptor, все еще может создать самолёт шестого поколения в рамках отдельного конкурса ВВС на истребитель, также известного как Next Generation Air Dominance. Однако и за этот заказ ей предстоит побороться с Boeing, которая наверняка предпримет максимум усилий, чтобы выиграть и этот конкурс.

Программа F/A-XX — это крупнейшее за последние два десятилетия соревнование по созданию самолетов для ВМС США, но служба держит его в строжайшей секретности. Мало что известно о возможностях и требованиях к самолету, кроме того, что он будет создан в дополнение к F-35, будет отличаться конструкцией планера и двигателем от истребителя шестого поколения ВВС.

Программа F/A-XX предназначена для того, чтобы ударные авианосные группы могли опережать противников, сохраняя при этом превосходство военно-морской авиации и предполагает сотрудничество с военно-воздушными силами и Корпусом морской пехоты в области автономности, систем управления, коммуникационных архитектур и автономных боевых дронов, сообщил Джон Фелан, которого администрация Трампа выбрала на должность следующего министра ВМС США.

Представители Военно-морского флота публично заявили о намерении заключить контракт на поставку F/A-XX в этом году, в отличие от Военно-воздушных сил, которые в прошлом году приостановили свою программу NGAD, чтобы оценить её. ВВС США провели внутренний анализ, который поддержал разработку и внедрение пилотируемого истребителя шестого поколения, но чиновники отложили принятие решения о продолжении программы до прихода администрации Трампа. Теперь окончательное решение по этому вопросу будет принимать новый глава Пентагона Пит Хегсет или президент Дональд Трамп, заключает Breaking Defense.

Источник изображения: topwar.ru

Вариант F-X от Lockheed Martin

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
F-22
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Персоны
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
06.03.2025 02:23
Программа оправдывает название "следующее поколение", а не 6-е поколение. Параметры уже перестали озвучивать по принципу "на замену F-35".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу