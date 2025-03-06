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Интерфакс-АВН

Вашингтон запретил Лондону делиться разведданными от США с Украиной - СМИ

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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Лондон. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Американская сторона запретила Великобритании предоставлять Украине разведданные, поступающие из США, утверждает в среду издание Daily Mail.

"Все британские спецслужбы и военные ведомства получили приказ, запрещающий делиться разведданными, полученными от США, с Украиной", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что с начала украинского конфликта в течение трех лет Великобритания, а также ее партнеры, в том числе Австралия и Новая Зеландия, предоставляли Киеву подобные сведения.

Официального подтверждения этой информации от американских или британских властей не поступало.

Между тем, польское агентство PAP со ссылкой на свой источник в Пентагоне сообщило, что приостановка военной помощи Украине пока распространяется только на поставки военной техники, но не на разведывательную, спутниковую или коммуникационную поддержку.

"Как сообщил собеседник PAP в Пентагоне, США не приостановили поддержку в форме, например, обмена разведывательной информацией, обмена спутниковыми снимками или системы спутниковой связи Starlink", - говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В Белом доме это сообщение пока не подтвердили.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Новая Зеландия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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