Южная Корея на выставке Drone Show Korea 2025 представила морской беспилотник в новом дизайне

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В рамках проведения выставки Drone Show Korea (DSK) 2025 южнокорейцы представили концептуальную модель расширенного боевого беспилотного надводного судна (USV). Это первый подобный случай, когда ВМС Южной Кореи представили физическую концептуальную модель беспилотного боевого корабля на выставке, связанной с обороной. Ранее подобные достижения не особенно раскрывались перед мировым сообществом.

В настоящее время боевой беспилотник изучается в вариантах Batch-I и Batch-II. Концептуальная модель, которую представили на южнокорейской выставке DSK 2025, называется «расширенной моделью». Такое функциональное обозначение она получила, поскольку объединяет в себе пять систем вооружения и датчиков, которые в настоящее время используются ВМС Южной Кореи.

По словам офицера ВМС Южной Кореи, Batch-I, относящийся к 100-тонному классу, будет иметь меньшую огневую мощь, чем расширенная модель (примерно 200-тонный класс). «Младший брат» будет вооружен 20-мм RCWS и 130-мм управляемой ракетой. Что касается датчиков, он будет оснащен EO/IR, EOTS, LiDAR и камерой для получения изображений на 360 градусов.

Ключевым отличием Batch-I от Batch-II будет интеграция системы возможности запуска большого количества дронов-камикадзе, технологии, продемонстрированной многочисленными компаниями-производителями дронов на DSK 2025.

После недавнего прекращения развития программы авианосцев ВМС Южной Кореи активизировали свои усилия по улучшению беспилотных возможностей. За последние несколько лет различные беспилотные плавучие средства в рамках концепции Navy Sea GHOST прошли этап концептуальной разработки, а их проектирование завершилось в конце прошлого года.