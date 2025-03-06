Войти
Военное обозрение

Южная Корея на выставке Drone Show Korea 2025 представила морской беспилотник в новом дизайне

184
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В рамках проведения выставки Drone Show Korea (DSK) 2025 южнокорейцы представили концептуальную модель расширенного боевого беспилотного надводного судна (USV). Это первый подобный случай, когда ВМС Южной Кореи представили физическую концептуальную модель беспилотного боевого корабля на выставке, связанной с обороной. Ранее подобные достижения не особенно раскрывались перед мировым сообществом.

В настоящее время боевой беспилотник изучается в вариантах Batch-I и Batch-II. Концептуальная модель, которую представили на южнокорейской выставке DSK 2025, называется «расширенной моделью». Такое функциональное обозначение она получила, поскольку объединяет в себе пять систем вооружения и датчиков, которые в настоящее время используются ВМС Южной Кореи.

По словам офицера ВМС Южной Кореи, Batch-I, относящийся к 100-тонному классу, будет иметь меньшую огневую мощь, чем расширенная модель (примерно 200-тонный класс). «Младший брат» будет вооружен 20-мм RCWS и 130-мм управляемой ракетой. Что касается датчиков, он будет оснащен EO/IR, EOTS, LiDAR и камерой для получения изображений на 360 градусов.

Ключевым отличием Batch-I от Batch-II будет интеграция системы возможности запуска большого количества дронов-камикадзе, технологии, продемонстрированной многочисленными компаниями-производителями дронов на DSK 2025.

После недавнего прекращения развития программы авианосцев ВМС Южной Кореи активизировали свои усилия по улучшению беспилотных возможностей. За последние несколько лет различные беспилотные плавучие средства в рамках концепции Navy Sea GHOST прошли этап концептуальной разработки, а их проектирование завершилось в конце прошлого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Проекты
Авианосец
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу