Войти
Военное обозрение

«Увеличивает дальность и эффективность поражения»: США провели испытания истребителя F-35B с ПКР AGM-158C LRASM

200
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС США продолжают работы по интеграции противокорабельной ракеты AGM-158C LRASM в комплекс вооружения истребителей F-35B, компания Lockheed Martin завершила первые летные испытания самолета с данной ракетой. Об этом компания сообщила в выпущенном заявлении.

Lockheed Martin успешно завершила этап летных испытаний истребителя F-35B с противокорабельной ракетой AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), признав их успешными. Тесты проводились в рамках нового программного обновления Block 4 для F-35, которое также включает в себя интеграцию ракет AGM-158 JASSM и AGM-158C LRASM. Ранее подобные испытания проводились для истребителей F-35C.

Интеграция этих систем повышает дальность и эффективность поражения стратегических целей.

- говорится в заявлении.

Дальность и эффективность поражения истребители F-35B увеличили, но вот свою «невидимость» уменьшили. Всё дело в том, что ракета по своим габаритам не помещается в отсек вооружений и подвешивается под крылом.

Противокорабельная ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) разработана на основе ракеты «воздух-поверхность» AGM-158B JASSM-ER. Ее разработка стартовала в 2009 году, испытания начались в 2013-м. AGM-158C LRASM получила многофункциональную радиолокационную ГСН и средства навигации, способные работать без внешних сигналов. Использована проникающая осколочная боевая часть массой 450 кг. Дальность полета – более 900 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
F-35C
JASSM
LRASM
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу