«Увеличивает дальность и эффективность поражения»: США провели испытания истребителя F-35B с ПКР AGM-158C LRASM

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ВМС США продолжают работы по интеграции противокорабельной ракеты AGM-158C LRASM в комплекс вооружения истребителей F-35B, компания Lockheed Martin завершила первые летные испытания самолета с данной ракетой. Об этом компания сообщила в выпущенном заявлении.

Lockheed Martin успешно завершила этап летных испытаний истребителя F-35B с противокорабельной ракетой AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), признав их успешными. Тесты проводились в рамках нового программного обновления Block 4 для F-35, которое также включает в себя интеграцию ракет AGM-158 JASSM и AGM-158C LRASM. Ранее подобные испытания проводились для истребителей F-35C.

Интеграция этих систем повышает дальность и эффективность поражения стратегических целей.

- говорится в заявлении.

Дальность и эффективность поражения истребители F-35B увеличили, но вот свою «невидимость» уменьшили. Всё дело в том, что ракета по своим габаритам не помещается в отсек вооружений и подвешивается под крылом.

Противокорабельная ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) разработана на основе ракеты «воздух-поверхность» AGM-158B JASSM-ER. Ее разработка стартовала в 2009 году, испытания начались в 2013-м. AGM-158C LRASM получила многофункциональную радиолокационную ГСН и средства навигации, способные работать без внешних сигналов. Использована проникающая осколочная боевая часть массой 450 кг. Дальность полета – более 900 км.