Разведывательный БПЛА «Сова-13», призванный заменить в зоне СВО китайский Mavic, разработали в России

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Российские войска в зоне СВО в скором времени получат на вооружение новый разведывательный беспилотник, который в перспективе должен заменить китайский Mavic. Речь идет о БПЛА «Сова-13», разработанном создателями серии FPV-дронов «Пиранья».

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья» разработало новый беспилотник, способный работать как ретранслятор, а также проводить разведку. Беспилотник оснащен цифровой камерой со стабилизацией, обеспечивающей лучшую картинку, чем у китайского аналога Mavic. При этом «Сова-13» способна провести в воздухе до 90 минут, стоит дешевле и имеет улучшенные характеристики. Также данный дрон работает как ретранслятор сигнала, обеспечивая стабильную работу других дронов на более дальнем расстоянии.

Использование «Сова-13» снижает потери дронов на передовой, увеличивает время работы в воздухе и расширяет возможности операторов. Это решение для профессионального применения, ориентированное на выполнение тактических задач без риска потери аппарата.

- говорится на сайте разработчика.

Еще одной, но очень важной особенностью данного БПЛА является возможность менять частоту прямо на передовой, что позволяет обходить РЭБ противника.

Управление дроном самое обычное, изображение передается на очки оператора. Имеется возможность установки дополнительного оборудования.