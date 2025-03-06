ЕС может к 2030 году предоставить Украине аналог Starlink в случае его отключения

ЦАМТО, 5 марта. ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения, сообщил 4 марта на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Том Ренье.

"Мы активно работаем над спутниковой группировкой IRIS 2. IRIS 2 заработает в полную силу только к 2030 году. В настоящее время мы разрабатываем альтернативное решение, которым является, например, так называемый GovSatCom, который, по сути, представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах ЕС. Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom. И в настоящее время мы занимаемся этим вопросом", – цитирует "РИА Новости" Тома Ренье.