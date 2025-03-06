Украину ждут перебои в поставках около 65% оружия, обещанного США в рамках программы USAI

ЦАМТО, 5 марта. Киев ждут перебои в поставках примерно 65% оружия США, обещанного в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), если американский президент Дональд Трамп прекратит помощь, подсчитало "РИА Новости".

Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил во вторник, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.

Как отмечает "РИА Новости", в последнем информационном бюллетене Пентагона о военной помощи США Украине отмечается, что администрация бывшего президента Джо Байдена с февраля 2022 года выделила около 65,9 млрд. долл. на помощь Киеву. Однако значительная часть вооружений была предоставлена в рамках USAI, которая предусматривает закупку новых вооружений у оборонных подрядчиков (прежде всего американских) и может занять годы.

По данным февральского отчета конгрессу США в рамках операции "Атлантическая решимость", которая поддерживает Украину, из 33,21 млрд. долл., выделенных на USAI, только 11,48 млрд. долл. были выплачены, что свидетельствует о завершении контрактов на закупку. Однако неясно, были ли эти вооружения доставлены на Украину, потому что производство может занять месяцы или даже годы.

Как отмечается в отчете, контракты на примерно 21,73 млрд. долл., или около 65,4%, в рамках USAI не были завершены. Согласно отчету, около 11,15 млрд. долл. из 21,73 млрд. долл. были взяты в качестве обязательств, то есть контракты на закупку на эту сумму, скорее всего, были заключены, но не завершены. Еще 10,58 млрд. долл. не были выделены, а контракты даже не были заключены, отмечает "РИА Новости".