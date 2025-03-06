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Интерфакс-АВН

США готовы принять в свой состав Гренландию, если этого захотят ее жители - Трамп

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Собаки у дома в Кулусуке, Гренландия
Собаки у дома в Кулусуке, Гренландия.
Источник изображения: © AP Photo / Felipe Dana

Вашингтон. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты будут согласны принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание, сказал в среду президент США Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом.

"Мы решительно поддерживаем ваше право определять собственное будущее. Если вы предпочтете нас, мы поприветствуем вас в Соединенных Штатах Америки", - обратился Трамп к жителям принадлежащего Дании острова.

Он предположил, что США "заполучат" Гренландию "так или иначе".

"Мы намерены ее получить. (...) Вы будете в безопасности. Мы сделаем вас богатыми и вместе поднимем Гренландию на невиданные высоты", - добавил он.

Ранее Трамп высказывался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США. По его мнению, это требуется для защиты американских национальных интересов. Он не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

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Страны
Дания
США
Персоны
Трамп Дональд
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