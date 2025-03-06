Инициатива с душком: кому нужен мораторий на ведение боевых действий на Украине - Мнения ТАСС

Игорь Коротченко — о предложении Макрона о перемирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают месячный мораторий на ведение боевых действий на Украине в воздухе, на море и против энергетической инфраструктуры.

Интересно ли это предложение США и пойдет ли на него Россия?

Фантазии

Условия подготовки к прекращению огня, при которых боевые действия продолжались бы на сухопутном театре военных действий, но РФ взяла бы на себя обязательство не наносить авиационные и ракетные удары по украинским объектам в глубине территории противника, являются очередной попыткой обмана. Она явно направлена на то, чтобы дать режиму Владимира Зеленского передышку. Для России такое предложение, на мой взгляд, неприемлемо и представляет не более чем фантазии Макрона. Тем более что ни Париж, ни Лондон, ни Брюссель, ни даже Киев не являются полноценными участниками переговорного процесса по выработке мирного соглашения по Украине. Работа в этом направлении ведется пока только Россией и США.

Возможно, идеи Макрона ориентированы на американского президента Дональда Трампа. Однако 3 марта агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Позже представитель Пентагона подтвердил ТАСС эту информацию. В свете этих событий маловероятно, что Трамп отнесется одобрительно к европейской инициативе.

Позиция России

Что касается России, повторюсь, ожидать от нее принятия подобного предложения и вовсе не приходится. Логика боевых действий подразумевает уничтожение критических объектов инфраструктуры противника, путей снабжения ВСУ, подвоза материально-технических средств. Поэтому для РФ логично продолжить уничтожение военной и энергетической инфраструктуры Украины. И никакие инициативы Европы не могут быть для нее существенным ограничением.

Кроме того, российские представители неоднократно заявляли, что Москва заинтересована именно в полноценном урегулировании конфликта, а не во временной передышке и заморозке боевых действий по линии соприкосновения. Как указал 19 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент страны Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом акцентировал внимание на том, что "важно не перемирие, которое позволит довооружить Украину в очередной раз и опять натравить ее" на Россию, а "долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта".

Условия РФ для прекращения огня были неоднократно озвучены Кремлем. Прежде всего, территории четырех новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) не должны являться предметом переговоров. Украинские войска должны покинуть эти регионы, которые по Конституции РФ считаются российскими. Также ВСУ должны покинуть временно подконтрольные им районы Курской области.

Важно здесь и требование юридических гарантий невступления Украины в НАТО, а также отсутствия иностранных военных контингентов и баз на территории Незалежной. При этом должен быть предусмотрен механизм, позволяющий России реагировать в случае попытки нарушения этих гарантий.

Наконец, непременным условием устойчивого мира в Кремле обозначили ограничение численности украинских вооруженных сил и запрет на наличие дальнобойных видов вооружений, включая ракетные системы.

Можно сказать, что предложение Макрона о "перемирии в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" — это мертворожденная инициатива, причем с дурным душком. Ни Франция, ни Британия не имеют абсолютно никаких шансов на то, чтобы эта идея воплотилась в жизнь, а тем более была принята Россией.

Коротченко Игорь

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)