The Telegraph: у Британии не хватит людей для отправки миротворцев на Украину

Кир Стармер едва ли сможет сдержать громкие обещания и послать войска на Украину, пишет The Telegraph. Причина проста — людей в Британии катастрофически не хватает. Кроме того, подчеркивает автор статьи, любое действие европейских миротворцев против российских военных может быть расценено Москвой как агрессия.

Сэр Кир Стармер совершенно прав в том, что Владимиру Путину нельзя доверять, и поэтому для любого мирного соглашения потребуются гарантии безопасности США. Но какие же?

Америка и Европа поставляют Украине оружие уже десять лет, а с 2022 года — и вовсе усиленными темпами, но это не сдержало и не остановило Россию. Да, это замедлило ее армию и нанесло ей тяжелые потери, но прошло три года боевых действий, а российские войска по-прежнему продвигается вперед на Украине. Если бы удалось поставить значительно больше боеприпасов на начальном этапе конфликта, картина могла бы быть в корне иной. Но сейчас этому не бывать — даже если Стармер сдержит обещание и поставит 5 000 ракет ПВО. Экономические санкции также достигли весьма скромных результатов: сказалась, с одной стороны, боязнь Запада пострадать от них самому, а другой — то, что Россия не прекращала торговать с рядом других стран, включая Китай, Индию и Турцию.

Главной гарантией безопасности для Владимира Зеленского стало бы членство его страны в НАТО, но оно даже не обсуждается. Ничто не предвещает, что кто-то всерьез пригрозит военными действиями, если Россия нарушит мирное соглашение или учинит иную агрессию.

Идея гарантий безопасности от Стармера и президента Франции Макрона сводится к отправке на Украину войск европейской коалиции для соблюдения режима прекращения огня. Это может произойти лишь с согласия России. Однако ее министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что это исключено и что любые силы НАТО на территории Украины будут рассматриваться как воюющая сторона и законная цель. Под каким бы флагом они ни действовали. Если разобраться, допуск миротворцев с точки зрения Москвы в принципе лишен смысла, ведь главным оправданием ее спецоперации служила как раз перспектива вторжения НАТО на российскую территорию.

Кроме того, Стармер и Макрон явственно дали понять, что отправка миротворческих сил не состоится без "поддержки" США. Предполагается, что американская "кавалерия" прискачет на помощь, если европейские силы откусят больше, чем смогут прожевать. Однако в ходе визита в Белый дом на прошлой неделе Стармер так и не убедил президента Трампа согласиться на нечто подобное.

Даже если эти два препятствия удастся преодолеть (хотя они кажутся, скорее, непреодолимыми), хватит ли у Великобритании военного потенциала, чтобы стать в миротворческом авангарде, как предполагает Стармер? Ведущая держава должна обеспечить не только сложную командную структуру, но и существенную часть личного состава. Зеленский хотел бы, чтобы в общей сложности было задействовано от 100 до 200 тысяч военнослужащих. Британцы и французы обсуждали масштабы не в пример более скромные — порядка 30 тысяч. Как столь малые силы смогут контролировать линию замороженного боевого соприкосновения протяженностью целых 1 300 километров, неясно. Даже если вынести все это за скобки, у нас есть крошечная и недоукомплектованная армия с рядом обязательств — в Эстонии, на Кипре, на Фолклендских островах и дома. Она и 5 000 штыков для Украины еле наскребет. Германия и Польша участвовать отказались. Страны Прибалтики, Нидерланды, Швеция и Дания выразили готовность записаться в число "желающих", их вклад в любом случае окажется крайне скромным.

И даже если контингент все же удастся сколотить, ему предстоит не только следить за прекращением огня, но и при необходимости сражаться и защищать себя. Ведь даже если бы Россия на это согласилась, попомните слова Стармера: "Путину доверять нельзя". Однако в конце прошлого года наш министр обороны заявил, что наши вооруженные силы "не готовы сражаться". Тем не менее, Стармер посулил самолеты в воздухе и личный состав на земле. Если им придется отстаивать прекращение огня, будут ли они сбивать российские самолеты или ракеты? Помните, как Пентагон категорически отверг идею введения бесполетной зоны над Украиной на ранних этапах конфликта? Кроме того — как долго эти крайне дорогостоящие силы будут на дежурстве? Пока Путин не уйдет — а, может, наоборот, перейдет в наступление. Как отреагирует лейбористское правительство, которое и так не может прийти к общему знаменателю в вопросах оборонной политики, если британские солдаты будут убиты, будь то намеренно или случайно?

Если эта сила действительно материализуется, нам предстоит сообща надавить на Путина — и начать следует с окончательной конфискации замороженных российских активов в Великобритании, — а затем убедить другие европейские страны сделать то же самое. Премьер-министру также предстоит воспользоваться всеми имеющимися полномочиями, чтобы убедить Трампа предоставить необходимую поддержку. Наконец, ему следует бросить свой взор дальше Европы, чтобы заполнить бреши в личном составе военными из других стран. В частности, подойдут Австралия и Канада.

Автор: Ричард Кемп (Richard Kemp).