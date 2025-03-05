«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink

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Украина разрабатывает собственную систему связи для военных на случай, если США примут решение отключить систему Starlink. На данный момент альтернатива американской спутниковой системе существует. Об этом заявил украинский чиновник журналу The Economist.

Киев ведет работы по созданию альтернативной системы связи для украинской армии, которая могла бы при необходимости заменить спутниковую систему Starlink. Судя по словам неназванного украинского чиновника, разрабатываемая система находится в высокой степени готовности, раз ее могут внедрить в течение нескольких дней. Но никаких подробностей не приводится, лишь отмечается, что переход на отечественную систему связи для ВСУ будет очень сложным и обернется большими потерями на поле боя.

У нас есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное — за три месяца,

— приводит журнал слова чиновника.

Ранее о том, что у ВСУ есть какая-то альтернатива американскому «Старлинку», заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, США не будут отключать систему спутниковой связи, а если и отключат, то все ВСУ якобы быстро перейдут на украинский аналог.

Во-первых, не отключат. Во-вторых — есть альтернативные вещи, которые на фронте работают,

— заявил Коваленко.

Между тем аналогичной американской системе спутниковой связи нет даже у стран Евросоюза, она только разрабатывается и будет готова не раньше 2030 года.