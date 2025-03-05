С фронта поступает информация о начале перебоев в работе Starlink у украинских военных

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С линии боевого соприкосновения приходит информация о том, что у противника возникли первые значительные проблемы с использованием системы спутниковой связи Starlink. Напомним, что ещё несколько дней назад в США начали муссироваться слухи о том, что Илон Маск может отключить «Старлинк» на территории, охваченной боевыми действиями. Однако официально такого рода данные опровергались.

Но после известной перепалки в Овальном кабинете Белого дома Зеленского и Трампа владелец этой системы, он же глава департамента эффективности DOGE Маск, откровенно заявил, что Зеленскому необходимо решить вопрос с мирным урегулированием, а самому сложить с себя полномочия «президента» Украины и убыть в «нейтральную страну» - что называется, от греха подальше.

Теперь ряд источников с линии фронта сообщают о том, что компания Илона Маска как минимум частично прекратила обслуживание терминалов Starlink. Речь идёт, например, о ЛБС в Курской области. Отдельные сообщения касаются территорий в районе Часова Яра и Покровска (Красноармейска).

О проблемах, которые стали возникать с терминалами Starlink, сообщают и украинские военнослужащие, которые попали к нашим бойцам в плен.

При этом официальной информации об отключении спутниковой связи Starlink в зоне конфликта со стороны компании Илона Маска по-прежнему нет. Однако если перебои действительно начались, то они вполне укладываются в намерение администрации Трампа остановить вооружённый конфликт.

Нельзя забывать, что в последние месяцы услуги такой связи ВСУ предоставлял Пентагон, который оплатил использование спутниковой системы. Компания же Илона Маска и ранее старалась от факта предоставления таких услуг украинским военным дистанцироваться.