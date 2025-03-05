Войти
Военное обозрение

С фронта поступает информация о начале перебоев в работе Starlink у украинских военных

154
0
0

Источник изображения: topwar.ru

С линии боевого соприкосновения приходит информация о том, что у противника возникли первые значительные проблемы с использованием системы спутниковой связи Starlink. Напомним, что ещё несколько дней назад в США начали муссироваться слухи о том, что Илон Маск может отключить «Старлинк» на территории, охваченной боевыми действиями. Однако официально такого рода данные опровергались.

Но после известной перепалки в Овальном кабинете Белого дома Зеленского и Трампа владелец этой системы, он же глава департамента эффективности DOGE Маск, откровенно заявил, что Зеленскому необходимо решить вопрос с мирным урегулированием, а самому сложить с себя полномочия «президента» Украины и убыть в «нейтральную страну» - что называется, от греха подальше.

Теперь ряд источников с линии фронта сообщают о том, что компания Илона Маска как минимум частично прекратила обслуживание терминалов Starlink. Речь идёт, например, о ЛБС в Курской области. Отдельные сообщения касаются территорий в районе Часова Яра и Покровска (Красноармейска).

О проблемах, которые стали возникать с терминалами Starlink, сообщают и украинские военнослужащие, которые попали к нашим бойцам в плен.

При этом официальной информации об отключении спутниковой связи Starlink в зоне конфликта со стороны компании Илона Маска по-прежнему нет. Однако если перебои действительно начались, то они вполне укладываются в намерение администрации Трампа остановить вооружённый конфликт.

Нельзя забывать, что в последние месяцы услуги такой связи ВСУ предоставлял Пентагон, который оплатил использование спутниковой системы. Компания же Илона Маска и ранее старалась от факта предоставления таких услуг украинским военным дистанцироваться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 02:42
  • 3
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 05.03 00:40
  • 2
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 04.03 23:17
  • 7899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу
  • 04.03 15:11
  • 0
Арктика: претензия на новое лидерство
  • 04.03 14:54
  • 0
«Уникальная» ситуация
  • 04.03 10:23
  • 7
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 04.03 08:14
  • 2
Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая
  • 04.03 03:00
  • 1
Названы сроки спуска на воду дока-понтона "Амурец"
  • 04.03 02:58
  • 7
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 22:55
  • 1
Военкор: Нашей современной армией забрать силой Одессу, Киев и Львов мы не сможем