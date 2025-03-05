Черная метка Вашингтона: зачем США приостановили военную помощь Киеву - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о принуждении Зеленского к миру

Президент США Дональд Трамп показал, что всерьез настроен побыстрее покончить с конфликтом вокруг Украины и даже готов развернуть ради этого операцию по принуждению к миру. Главное отличие его намерений от действий предыдущей администрации во главе с демократом Джо Байденом заключается в том, что принуждать будут не Москву, а Киев. Точнее говоря, главу киевского режима Владимира Зеленского. Первый шаг сделан: Белый дом поставил на паузу отправку вооружений Украине.

Прощай, оружие

Решение о приостановке военной помощи было принято на встрече Трампа с представителями ближайшего окружения, отвечающими за вопросы обороны и безопасности. "Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы внести вклад в урегулирование", — заявил по итогам встречи представитель Белого дома. Представитель Пентагона, куда ТАСС обратился за разъяснениями, оказался еще более немногословен: "Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. Мне нечего добавить к этому".

По сведениям американских СМИ, Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету остановить отправку всего американского вооружения, предназначенного для Украины. Решение, которое уже вступило в силу минувшей ночью, затрагивает в том числе оружие, находящееся в процессе транспортировки через океан либо ожидающее в транзитных зонах на территории Польши. Пауза продлится до тех пор, пока Белый дом не решит, что Киев продемонстрировал должную приверженность мирному урегулированию конфликта с Россией.

Факт приостановки поставок военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в Жешуве подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Выступление и наказание

Нет никаких сомнений в том, что приостановка военных поставок стала прямым следствием той перебранки, которую несколько дней назад устроил Зеленский на переговорах в Овальном кабинете, после чего его буквально выставили вон из Белого дома. Трамп и его окружение были возмущены как фактическим отказом главы киевского режима от перехода к мирному урегулированию конфликта, так и той откровенно хамской манерой поведения, в которую был облечен этот отказ. Если, по словам помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, перед началом встречи Белому дому "было непонятно, готов ли Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта", то по ее итогам "стало очевидно, что он совсем не готов говорить о мире". "Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема", — заявил Уолтц. И припечатал: "Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов".

Схожую оценку высказал и вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметивший, что Зеленский "показал очевидное нежелание участвовать в мирном процессе". "Нельзя просто финансировать войну вечно. Американский народ этого терпеть не будет", — предупредил Вэнс, добавив, что для продолжения военных действий "не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно".

Картину дополняют многочисленные высказывания об упрямстве и высокомерии Зеленского и его неуважительном поведении на встрече в Овальном кабинете. По сути говоря, в Вашингтоне ясно сформулировали три требования, которые должен выполнить "диктатор без выборов", как его окрестил Трамп: принести публичные извинения за перебранку; согласиться на сделку по минеральным ресурсам, подписание которой было сорвано из-за этой самой перебранки; продемонстрировать приверженность мирному урегулированию. А чтобы до Зеленского и его окружения быстрее дошло, в качестве меры воспитания и наказания и было решено поставить на паузу военные поставки.

Ужас на крыльях ночи

Судя по отсутствию внятной реакции, киевские власти решением США были застигнуты врасплох, хотя, казалось бы, должны были ожидать чего-то подобного. Пока высказался лишь глава центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, который призвал "дождаться именно официальной информации" из Вашингтона. Впрочем, исходя из текущей динамики отношений, ждать ему придется долго.

Более разговорчивы оказались оппозиционные депутаты Верховной рады. Примечательно, кстати, что сразу после сорванных переговоров в Белом доме практически весь депутатский корпус Украины, как, впрочем, и активные пользователи соцсетей, в один голос приветствовали поведение Зеленского: "Как он смело Трампу-то с Вэнсом отлуп дал, а?!" Робкие предупреждения по поводу возможной "ответки" встречались традиционным: "Тю, а нас-то за що?" А вот когда ответ все-таки прилетел, депутаты от оппозиции сменили тон и заговорили о "кризисе", "серьезном ударе", "огромной опасности". "Разворачивается сценарий ночного кошмара", — резюмировал общие страхи представитель "Европейской солидарности".

Дни, недели или месяцы

Почему украинские политики стонут и плачут, как чайки над разоренной свалкой, понять нетрудно: на протяжении последних лет, причем еще даже до начала СВО, в Киеве не знали отказа в просьбах о деньгах и оружии. Трамп наступил этой песне на горло, и что дальше? По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, собственное производство вооружений покрывает лишь около трети потребностей. А согласно оценке, которую привел член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, имеющихся запасов вооружений хватит примерно на полгода. Если американские поставки не возобновятся, то возникнут серьезные проблемы в сфере ПВО, поскольку ее основу составляли именно вооружения производства США, а также с артиллерийскими снарядами.

Как отметил телеканал CNN, администрация Байдена незадолго до окончания полномочий ускорила поставки оружия на Украину, обеспечив ее большими запасами современного оружия. Но, как сказал CNN европейский чиновник, даже с учетом этого Украина после приостановки США военной помощи сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель или, возможно, максимум до начала лета. Еще менее оптимистичен оказался чиновник американский: по его мнению, украинская армия может почувствовать влияние приостановки поставок уже через несколько дней, в лучшем случае — недель. И по мере того, как запасы будут истощаться, проблемы ВСУ станут нарастать.

Европа не поможет

Столкнувшись с холодным приемом в Вашингтоне, Зеленский быстренько сменил ориентацию и отправился искать поддержки в Лондоне, где спешно собрались представители 12 европейских стран и примкнувших к ним Канады и Турции. В отличие от Белого дома, откуда его выставили без фуршета, в особняке Ланкастер-хаус главу киевского режима накормили, обласкали и заверили в несокрушимой поддержке. Ярче других выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая превратить Украину в "стального дикобраза, которого никто не сможет переварить". А британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон в очередной раз стали активно продвигать идею отправки на Украину европейских войск.

Казалось бы, сформировался прочный антитрамповский альянс, который возьмет на себя бремя поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Та же фон дер Ляйен даже предложила амбициозный план перевооружения ЕС стоимостью €800 млрд, реализация которого должна позволить в том числе и продолжение поддержки Киева. Да, руководство ряда стран сообщества и Евросоюза в целом действительно нацелено на затягивание конфликта и не намерено отказываться от идеи нанести России стратегическое поражение, но это тот самый случай, когда желания не совпадают с возможностями. Во-первых, по общему мнению европейских же экспертов, ЕС сейчас просто не в состоянии найти финансовые средства и быстро реализовать программу перевооружения. Во-вторых, единства между странами Евросоюза нет. Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принимавшая участие в лондонских посиделках с Зеленским, отказалась поддержать план отправки войск на Украину. А венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал обсуждение нового пакета военной помощи Киеву на сумму €20 млрд, что уж говорить о выделении сотен миллиардов, что для целого ряда стран ЕС равнозначно экономическому самоубийству.

Но самое главное, европейские лидеры при всех их воинственных заявлениях прекрасно понимают, что Европа в одиночку не потянет помощь Украине. И на это прямо указал вице-президент США Вэнс: "Иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: "Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет". А затем в частном порядке берут трубку и говорят: "Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров". Он, кстати, весьма пренебрежительно отозвался и о возможности европейцев предоставить Киеву гарантии безопасности: "Самая лучшая гарантия безопасности — это дать американцам экономическую перспективу в будущем Украины. Это гораздо более хорошая гарантия безопасности, чем 20 тыс. солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет".

Черная метка

Откровения Вэнса позволяют предположить, что в ближайшие дни европейские покровители Зеленского будут его уговаривать принести извинения Трампу и согласиться на его требования. Или хотя бы изобразить согласие. А тем временем будут пытаться воздействовать на американского президента в надежде смягчить позицию. Проблема в том, что Зеленский чересчур сжился с амплуа "воина света" и просить прощения, похоже, не намерен. Наоборот, продолжает хамить и вставать в позу. И, кажется, настолько ослеплен самолюбованием, что не понимает: приостановка военных поставок — это, по сути, черная метка, присланная из Вашингтона.

Собственно, Трамп сформулировал свою позицию вполне недвусмысленно: "Возможно, сейчас кто-то не хочет заключать сделку [по урегулированию конфликта], а если кто-то не хочет заключать сделку, то я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго. К этому человеку не станут прислушиваться слишком долго". Надо быть совсем уж недалеким, чтобы не воспринять столь прозрачный сигнал. А то ведь может получиться и так, что принуждать к миру Вашингтон станет кого-то совсем другого. Возможно, и принуждать не придется: новая фигура будет, скорее всего, гораздо более сговорчивой.

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС