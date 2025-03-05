В сети появились первые кадры с французским истребителем «Мираж» в небе над Украиной

Источник изображения: topwar.ru

3 марта 2025 года украинский Telegram-канал «Соняшник» опубликовал видео, на котором, как сообщается, изображён французский истребитель Mirage 2000-5F в полете над Украиной, что, возможно, стало первым подтвержденным фактом наличия этих самолётов у ВСУ, отмечает военное издание Army Recognition.

По словам авторов издания, истребители Mirage 2000-5F, переданные в дар Украине, были модифицированы с возможностью применения управляемых бомб AASM и крылатых ракет SCALP, а также были оснащены системами радиоэлектронной борьбы для повышения их живучести.

О передаче Украине самолетов Mirage 2000-5F впервые объявил президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня 2024 года во время телеинтервью. Он заявил, что Франция поставит Украине реактивные самолеты и обучит 4500 украинских пилотов, но не уточнил точное количество самолетов и будут ли они поставлены непосредственно Парижем или из третьих стран.

Позже министр обороны Франции Себастьен Лекорню подтвердил, что шесть самолетов Mirage 2000-5F будут поставлены Украине с полным сопровождающим пакетом. Поставка первых трех самолётов была запланирована на начало 2025 года.

Mirage 2000-5F – это многоцелевой боевой самолет, который может использоваться Украиной как для противовоздушной обороны, так и для нанесения ударов, дополняя существующий парк самолетов советской постройки и истребителей F-16, поставляемых Западом.