Приостановка передачи военной помощи Киеву касается главным образом бронетехники - СМИ

Вашингтон. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Приостановка передачи военной помощи Киеву, на которую, по данным ряда СМИ, пошли США, коснулась, в основном, бронетехники, сообщает во вторник ABC News со ссылкой на источники.

"Помощь, которая была на подходе - это, в основном, бронетехника, на ремонт и подготовку которой требовалось время", - пишет ABC News со ссылкой на двух знакомых с ситуацией американских чиновников.

При этом источники сообщили, что США уже передали Украине 90% помощи, согласованной еще при предыдущей американской администрации. "В эти пакеты (помощи - ИФ) входит большое количество критически важного военного снаряжения и противотанковых систем, например, ПТРК Javelin", - добавили чиновники.

Речь идет о помощи, которую США поставляли Украине в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Этот механизм предусматривает передачу оружия, уже хранящегося на американских складах, а не производство нового вооружения.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.

Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.