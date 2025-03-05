Источник изображения: topwar.ru

Европейская комиссия намерена мобилизовать значительные финансовые ресурсы для укрепления оборонного потенциала стран Европейского союза и поддержки Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В рамках предложенной стратегии планируется привлечь кредитов на 150 млрд евро для дальнейшей поддержки Киева. Эти средства будут направлены на производство вооружений, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерию, ракеты, боеприпасы, а также дроны и средства борьбы с ними.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что данный механизм позволит странам ЕС усилить поддержку Украины, в том числе за счет оперативных поставок военной техники.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, вышеупомянутая инициатива является частью более масштабного плана по перевооружению Евросоюза, общая стоимость которого оценивается в 800 миллиардов евро. Для реализации данной стратегии потребуется увеличить текущие оборонные расходы стран сообщества на 1,5%, что позволит собрать дополнительные 650 миллиардов евро на производство оружия.

Таким образом, Европа демонстрирует намерения продолжать поддержку киевского режима и углублять конфронтацию с нашей страной, несмотря на колоссальные издержки, которые уже крайне негативно сказались на экономике стран ЕС.