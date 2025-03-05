Китай готовится к «войне на три фронта»: ВМС НОАК провели учения в нескольких разных регионах

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В период своей первой каденции Трамп называл главным стратегическим соперником США Китай. Вновь вернувшись в Овальный кабинет, теперь уже 47-й американский президент от этой внешнеполитической доктрины отказываться не намерен. Однако и Пекин не сидит сложа руки, демонстрируя при этом, что китайские военные готовы не только к обороне в случае реального военного конфликта.

В рамках редкой демонстрации морской мощи три современных эсминца Type 055 Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) приняли участие в военных учениях в трёх разных регионах. Причем прошли они вблизи с побережьями стран, являющихся военно-политическими союзниками США.

Китайское государственное издание Global Times сообщило со ссылкой на публикацию ВМС НОАК от 2 марта в соцсети, что большой эсминец Type 055 «Наньчан», входящий в состав отряда эсминцев Северного театра военных действий ВМС НОАК, недавно провёл в Жёлтом море самостоятельные интенсивные многоэтапные боевые учения. Когда они прошли, точно неизвестно. В этом море Пекин ведет территориальные споры с несколькими странами Юго-Восточной Азии.

В ходе маневров эсминец «Наньчан» провел боевые стрельбы, включая противовоздушную, ядерную и противолодочную оборону. Были отработаны и атакующие действия.

В Южно-Китайском море несколько кораблей, в том числе суда снабжения «Чаганху» и «Цинхайху» ВМС НОАК, провели масштабные учения по оказанию боевой поддержки эсминцу «Яньань». И вновь это регион, где у КНР существуют территориальные споры с другими государствами.

Но, пожалуй, наибольшей демонстрацией военной силы КНР стали учения оперативной группы ВМС НОАК с боевой стрельбой вблизи Австралии и Новой Зеландии. В них приняли участие эсминец «Цзуньи», фрегат «Хэнъян» и судно снабжения «Вэйшаньху». Стоит отметить, что Австралия вместе с США и Великобританией входят в военно-политический блок AUKUS, созданный в 2021 году как раз с целью противостояния влиянию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

Хотя все три учения ВМС НОАК проходили в нейтральных водах, они вызвали недовольство как Австралии, так и Новой Зеландии по причине того, что Пекин якобы заранее не предупредил об их проведении власти этих стран. Однако, несмотря на осуждения, китайские эксперты заявили, что военные учения в отдаленных морях стали новой нормой и другим странам следует адаптироваться к законным плаваниям ВМС НОАК.

Еще не мешало бы напомнить, что военные корабли ВМС США регулярно проходят через Тайваньский пролив, который Пекин считает своими внутренними водами, а Вашингтон, к слову, официально признает принадлежность сепаратистского острова КНР.

Ожидается, что последние учения с участием эсминцев Type-055 заставят конкурентов Китая обратить на них внимание, поскольку эти суда позиционируются как самые современные военные корабли в китайском арсенале. Маневры свидетельствуют о растущих военно-морских амбициях и возможностях Китая, а также демонстрируют, что ВМС НОАК могут при необходимости отправлять свои передовые военные корабли в разные регионы одновременно, пишет Global Times.

Всего на вооружении ВМС НОАК состоит восемь эсминцев данного типа. Причем это новые современные боевые корабли. Первое судно под названием «Наньчан» было введено в эксплуатацию в 2020 году. Корабли типа 055 считаются одними из крупнейших военных кораблей данного класса в мире, их водоизмещение составляет около 13 000 тонн.

Каждый эсминец оснащен противоракетным, противокорабельным, противолодочным и противовоздушным вооружением, а также обладает способностью к скрытному перемещению. Он считается одним из самых совершенных военных кораблей в своём классе.