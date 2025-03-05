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Прекращение американской военной помощи поставит Украину в сложное положение, но выход из этой ситуации есть — это снижение возраста мобилизации и перевод экономики на военные рельсы. С таким заявлением выступил бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, подвизавшийся в роли эксперта на украинском телевидении.

Прекращение поставок американского оружия не сразу скажется на ситуации на фронте, к тому же у Киева в союзниках есть Европа, которая полноценно США не заменит, но кое-какую поддержку все равно обеспечит. Однако и Киеву придется идти на некоторые меры, в частности, снизить возраст мобилизации даже не до 18, а до 16 лет. Кроме того, провести на Украине «справедливую мобилизацию», загоняя в окопы всех подряд, начиная с 16 лет и заканчивая 60 годами.

Принципиально нужно менять ситуацию, то есть реализовывать всё для фронта, всё для победы, как бы не архаично это звучало, и решать вопросы. Первый — справедливой мобилизации с 16 до 60 лет.

— заявил Романенко.

Также эксперт добавил, что нужно переводить экономику Украины на военные рельсы и повысить «ответственность граждан», чтобы они сами желали идти на фронт, а не уклонялись. В общем, рассказал очередную сказку и предложил возродить нам Украине Гитлерюгенд.

Стоит отметить, что Зеленскому уже несколько раз предлагали снизить возраст мобилизации, но он на это до сих пор не пошел. Как утверждают в Киеве, подписание указа о снижении возраста моментально ставит крест на политической карьере клоуна. Да и народ ему этого не простит.