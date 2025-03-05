«Не нужно недооценивать нашу решимость»: КНДР предупредила США о готовности ответить на прибытие в Пусан атомного авианосца

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Пхеньян не намерен оставлять без последствий провокации США в районе Корейского полуострова и готов принять ответные меры. С таким заявлением выступила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон в ответ на прибытие в Пусан американской АУГ во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson.

КНДР предупредила США об ответных мерах в ответ на продолжающиеся провокации. В заявлении Ким Е Чжон говорится о применении республикой стратегических сил сдерживания и предостережение от недооценки готовности КНДР дать отпор любой агрессии. Как считают эксперты, речь идет о новых испытаниях баллистических ракет, а также приведении стратегических сил в полную готовность.

Размещение стратегических активов США на Корейском полуострове стало порочной привычкой и негативно влияет на безопасность КНДР. Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания,

— говорится в заявлении, распространенном ЦТАК.

По словам Ким Е Чжон, США не просто направляют свои войска в Южную Корею, речь уже идет о размещении ядерных стратегических сил. Она напомнила о заходе атомного авианосца в Пусан, постоянных полетах стратегических бомбардировщиков и проводимых совместных учениях «против КНДР» на территории соседней Южной Кореи.

(...) это означает переброску ядерных стратегических средств в регион Корейского полуострова на уровне постоянного размещения (...), и мы планируем серьезно рассмотреть выбор средств для наращивания действий стратегического уровня,

— добавила Ким Е Чжон.