Тысяча снайперов в небе: новые реалии современных военных действий на Украине (The New York Times, США)

NYT: две трети танков Abrams, переданных США Украине, выведены из строя

Почти две трети танков Abrams, переданных США Украине, выведены из строя, пишет NYT. Как рассказали изданию украинские чиновники, 19 из 31 танка были подбиты, уничтожены или захвачены российскими военными. Многие из них выведены из строя с помощью дронов.

Марк Сантора (MarcSantora), Лара Джейкс (LaraJakes), Эндрю Э. Крамер (AndrewE. Kramer), Марко Эрнандес (Marco Hernandez) и Любовь Шолудько (Liubov Sholudko)

Беспилотники изменили ход боевых действий на Украине: военнослужащие адаптируют готовые модели беспилотников и перебрасывают их на линию фронта.

Когда минометный снаряд разорвался на крыше их боевой машины пехоты Bradley американского производства, находившиеся внутри украинские военнослужащие были потрясены, однако не сильно встревожились, поскольку были закалены артиллерийскими обстрелами за три года военных действий.

Однако затем начали появляться небольшие беспилотники.

Они нацеливались на самые слабые места бронированного автомобиля Bradley со смертоносной точностью, которой не обладает реактивная артиллерия. Один из начиненных взрывчаткой беспилотников попал в люк прямо над креслом командира.

"Мне оторвало руку", — вспоминает младший сержант Тарас, 31-летний командир, который, как и другие, в соответствии с украинским военным законом скрывают свою личность.

Бросившись за санитарным жгутом, сержант Тарас увидел, что водитель машины также получил ранение — ему выбило глаз.

Оба военнослужащих выжили. Однако атака показала, как постоянно совершенствующиеся беспилотники — в основном готовые разработки, которые с бешеной скоростью превращаются в машины для убийства, — сделали третий год военных действий на Украине более смертоносным, чем первые два года вместе взятые, согласно западным оценкам.

По словам Романа Костенко, председателя комитета по обороне и разведке парламента Украины, около 70% всех российских и украинских потерь приходится на использование дронов, а не тяжелой артиллерии, которой когда-то славилась эта операция. В некоторых боях их количество еще больше — до 80% погибших и раненых, говорят командиры.

Когда три года назад президент России Владимир Путин направил войска на Украину, Запад бросил на Украину миллиарды долларов в виде обычных вооружений, надеясь удержать Россию на расстоянии.

Из-за ненасытного потребления оружия на поле боя запасы стран НАТО почти опустели.

По украинским и западным оценкам, в результате военных действий погибло и было ранено более миллиона военнослужащих. Но теперь беспилотники убивают больше солдат и уничтожают все больше бронетехники на Украине, чем все традиционное оружие вместе взятое, включая снайперские винтовки, танки, гаубицы и минометы, утверждают украинские командиры и чиновники.

До недавнего времени взрывы артиллерийских снарядов, раздававшиеся круглосуточно, олицетворяли собой боевые действия. Украинские военнослужащие мчались на высокой скорости в бронетранспортерах или пикапах, с визгом останавливались и выбегали в укрытия и бункеры.

Артиллерия давала военнослужащим ощущение обезличенной опасности — страх, что ты можешь погибнуть в любой момент от прямого попадания.

Сейчас конфликт мало похож на первые бои СВО, когда российские колонны входили в города, а небольшие группы украинской пехоты быстро продвигались вперед, используя тактику "бей и беги", чтобы замедлить продвижение более сильного противника.

Окопы, которыми испещрены сотни миль фронта, по-прежнему необходимы для обороны, однако сегодня большинство военнослужащих гибнет или теряет конечности из-за дистанционно управляемых летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой, многие из которых являются легко модифицированными моделями для любительского использования. Пилоты беспилотников, находясь в безопасных бункерах или на замаскированных позициях среди деревьев, атакуют с помощью джойстиков и мониторов, зачастую находясь в нескольких милях от места боевых действий.

Скоростные автомобили или грузовики больше не защищают от скоростных беспилотников. Бойцы преодолевают километры пешком по кишащей дронами территории, слишком опасной для джипов, бронетранспортеров или танков. По словам военнослужащих, это приобрело странный личный характер, поскольку жужжащие дроны теперь охотятся за конкретными машинами или даже отдельными бойцами.

По их словам, это напоминает присутствие тысячи снайперов в небе.

"От артиллерии можно спрятаться", — говорит Богдан, заместитель командира бригады Национальной полиции. А вот беспилотники, по его словам, "это кошмар совсем другого рода".

Динамика военных действий может иметь серьезные геополитические последствия.

Поскольку нестабильные отношения между Украиной и администрацией Трампа ставят под угрозу будущую военную помощь, значение традиционных вооружений, на которые американцы потратили миллиарды долларов, предоставляя их Украине, снижается.

По словам высокопоставленных украинских чиновников, из 31 высокотехнологичного танка Abrams, которые Соединенные Штаты поставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие из них были выведены из строя беспилотниками. Почти все остальные выведены с линии фронта, добавили они.

Беспилотники намного дешевле и проще в изготовлении. В прошлом году они помогли восполнить сокращающиеся поставки артиллерии и ракет западного производства, отправленных на Украину. Масштабы их производства в военное время поражают воображение.

Украинские чиновники заявили, что в 2024 году они произвели более миллиона беспилотников с видом от первого лица, или FPV. Россия утверждает, что может выпускать по четыре тысячи штук ежедневно. Обе страны заявляют, что продолжают наращивать производство, и каждая из них намерена выпустить от трех до четырех миллионов беспилотников в 2025 году.

Кроме того, они стали использоваться гораздо чаще. С каждым годом военных действий украинские военные сообщают об увеличении числа атак с использованием беспилотников со стороны российских войск.

Украина последовала этому примеру, выпустив в прошлом году больше беспилотников, чем наиболее распространенных крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Командующий войсками беспилотных систем вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский утверждает, что сейчас Украина придерживается военной стратегии "роботы на первом месте".

Однако, какими бы эффективными они ни были, беспилотники не способны удовлетворить все военные потребности Украины и не могут просто заменить спрос на обычные вооружения, предупреждают военачальники. По их словам, тяжелая артиллерия и другие виды дальнобойного оружия по-прежнему необходимы по многим причинам, в том числе для защиты войск и нанесения ударов по опорным пунктам управления или системам ПВО.

Однако растущее превосходство беспилотников может изменить саму природу ведения войны, отмечают командиры.

Тактику ведения боевых действий на Украине наверняка будут перенимать как западные союзники, так и противники, включая Иран, Северную Корею и Китай.

"Эти военные действия представляют собой смесь Первой мировой войны и Третьей мировой войны — то, что может стать войной будущего", — заявил главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье.

НАТО только что открыло совместный с украинскими военнослужащими учебный центр для разработки новой стратегии ведения боевых действий с помощью искусственного интеллекта, современной аналитики и других систем машинного обучения.

Адмирал Вандье подчеркнул, что это крайне необходимо не только для ведения текущих военных действий, но и для понимания того, как трансформации, происходящие на Украине, могут подготовить НАТО к будущим конфликтам.

"Война — это процесс обучения, и поэтому НАТО необходимо учиться в бою", — добавил он.

Темпы прогресса поражают даже опытных наблюдателей, заставляя многих переосмыслить эффективность использования оружия, которое стоит миллионы долларов, на поле боя, где его может уничтожить беспилотник стоимостью в несколько сотен долларов.

Беспилотники, вооруженные дробовиками, теперь сбивают другие беспилотники. Разрабатываются зенитные беспилотники, способные уничтожать дроны слежения, которые летают высоко в небе. А также более крупные беспилотники, которые могут служить головными носителями для стай маленьких дронов, увеличивая расстояние, на которое они могут летать и убивать.

Распространение беспилотников, многие из которых оснащены мощными камерами, также позволило получить более подробное представление о боевых действиях в прифронтовых районах, зачастую недоступных для журналистов. Газета New York Times проанализировала десятки видеороликов, размещенных в интернете военными подразделениями с обеих сторон конфликта. Хотя эти видео иногда используются в пропагандистских целях, они также помогают проиллюстрировать, как новые технологии на поле боя меняют ход военных действий.

Беспилотники, разумеется, применялись и в первые дни СВО. Когда в начале военных действий на Украину двинулись российские бронетанковые колонны, некоторые гражданские лица, называвшие себя "Космическими захватчиками", организовали неформальную группу в интернете, чтобы помочь защитить страну. Они быстро модифицировали свои собственные дроны, чтобы сбрасывать ручные гранаты и другие боеприпасы на наступающих военнослужащих противника.

Это нестандартное оружие стало настолько распространенным, что один из первых активистов, Сергей, рассказал, что позже на него напал такой же беспилотник-бомбардировщик, который он сам разработал.

"Я был ранен той же технологией, которой пользовался сам", — говорит Сергей, не называя своей фамилии из страха перед возмездием со стороны России.

Украинцы используют широкий спектр взрывчатых веществ для вооружения беспилотников. Они сбрасывают гранаты, минометные снаряды или мины на вражеские позиции. Они переоборудуют противотанковое оружие и кассетные боеприпасы для установки на беспилотники, а также используют противопехотные осколочные боеприпасы и другие боеприпасы с термобарическими зарядами для разрушения зданий и бункеров.

Капитан Вячеслав, командир роты ударных беспилотников 68-й отдельной егерской бригады, листая ленту в своем телефоне, показал некоторые из 50 типов боеприпасов, которые используют украинцы.

"Вот этот называется "Белая жара", в нем более 10 килограммов взрывчатки, — сказал он. Боеприпас прожигает все насквозь".

"А этот называется "Дементор", как в "Гарри Поттере", — добавил он. — Он черного цвета, и это 120-миллиметровая мортира. Мы просто переделали её. Этот называется "Бусинка". А эта — "Кардонитик". Ребятам очень нравится".

Распространение беспилотников неизбежно породило широкомасштабную радиоэлектронную борьбу — средства глушения радиосигналов, которые необходимы большинству беспилотников для полета.

Десятки тысяч глушилок были расставлены по всей линии фронта на Украине, чтобы вывести из строя беспилотники путем засорения электромагнитного спектра, который также обеспечивает работу GPS, военной связи, навигации, радаров и наблюдения.

По словам украинских военнослужащих и командиров, из-за этих помех даже опытным украинским пилотам стало гораздо сложнее поражать цели.

Это привело к появлению инновационных способов преодоления помех.

Украинские инженеры создали беспилотники и роботов с "перестройкой рабочей частоты", которые автоматически переключаются с одного радиосигнала на другой, чтобы избежать помех.

Разведывательные беспилотники, которые управляются с помощью искусственного интеллекта, вместо дистанционного радиоуправления, также начинают активно использоваться. Прошлой осенью беспилотник, испытываемый американской компанией Shield A.I., обнаружил две российские зенитно-ракетные установки "Бук-СА-11" и передал их местоположение украинским войскам для нанесения удара.

Украина и Россия также прибегают к устаревшим технологиям, чтобы противодействовать глушилкам, в том числе подключению беспилотников к тонким оптоволоконным кабелям, которые могут тянуться более чем на 10 миль.

Благодаря длинному хвосту беспилотник остается подключенным к контроллеру, поэтому ему не нужно использовать радиосигналы, что делает его неуязвимым для помех.

По словам украинских чиновников, Россия быстрее начала массово производить эти волоконно-оптические соединения, сотрудничая с китайскими заводами по производству катушек кабеля для "летающих на проводах" беспилотников.

Производство этого нового типа вооружения соответствует закономерности военных действий: у Украины более широкий спектр новых разработок, но Россия обладает численным преимуществом и способна производить их быстрее.

Другие способы адаптации к появлению беспилотников на удивление низкотехнологичны. Бойцы укрывают танки сеткой для защиты от дронов или самодельными конструкциями из металлических листов, между которыми вставляют резину и бревна для защиты.

На полях сражений на Украине также появились наземные ударные дроны — в то время как многие современные вооруженные силы все еще испытывают их.

Так называемые боевые роботы иногда выглядят как дистанционно управляемые игрушечные машинки с надувными шинами или маленькие танки на гусеницах, разбрасывающие мины, подвозящие боеприпасы или помогающие эвакуировать раненых. Они начинены взрывчаткой для подрыва вражеских позиций и оснащены пулеметами и другим оружием.

В декабре 13-я бригада Национальной гвардии Украины провела, по словам украинских военных, первую полностью роботизированную комбинированную атаку в боевых условиях.

Российские войска пытались уничтожить дистанционно управляемые машины с помощью минометов и сбрасывали взрывчатку со своих беспилотников, говорит подполковник Владимир Дехтярев, представитель бригады. Военнослужащих держали на расстоянии, они работали из бункера за украинской линией фронта.

"Дроны показывают, что в военных действиях побеждает тот, кто быстрее адаптируется", — считает он.

ПВО остается одной из самых насущных потребностей Украины, поэтому истребители F-16, предоставленные странами НАТО, в основном выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства и другие оборонительные функции, а не атакуют. Но, как надеются командиры, в скором времени в дело вступят автоматизированные системы, особенно для борьбы с российскими авиабомбами.

Россия оснастила свои советские бомбы выдвижными крыльями и спутниковой навигацией, превратив их в управляемые боеприпасы, так называемые планирующие бомбы. По словам украинских военных, более 51 тысяча из них были сброшены на украинские города, поселки и позиции вблизи фронта. Они пытаются их перехватить, в том числе сбивая дорогостоящими ракетами. Но это не всегда удается.

По словам представителей НАТО, альянс пытается использовать искусственный интеллект и другие методы машинного обучения для поиска закономерностей в атаках с использованием планирующих бомб в надежде перехватить или заглушить их более эффективно.

Украинские чиновники говорят, что они также добились успехов в борьбе с беспилотниками, чтобы усилить традиционную противовоздушную оборону.

Небольшие квадрокоптеры теперь могут отталкиваться от земли и врезаться в российские беспилотники с большой дальностью полета. Украина также недавно заявила о разработке лазерного оружия, способного поражать низколетящие летательные аппараты, в том числе беспилотники "Шахед", которые Россия использует с самого начала военных действий.

Оружие дальнего радиуса действия также является приоритетом. Россия нанесла более 10 тысяч ракетных ударов по территории Украины и постоянно пополняет свой ракетный арсенал. Украина, в свою очередь, полагается на ограниченное количество оружия западного производства для поражения целей в глубине России, и некоторые из них настолько устарели, что официальные лица в Киеве сомневаются в их эффективности.

В качестве альтернативы Украина разработала беспилотные летательные аппараты большой дальности, чтобы атаковать Россию на расстояниях, которые были бы немыслимы в начале боевых действий.

На море сражения не менее удивительны, особенно если учесть, что Украина начала военные действия практически без военного флота.

В течение нескольких месяцев российские военные корабли, заметные с берега, угрожали побережью Одессы, одного из крупнейших городов Украины. Даже после того, как украинцы потопили флагман Черноморского флота России, используя противокорабельные ракеты "Нептун" отечественного производства, Кремль фактически заблокировал украинские порты.

Набитые взрывчаткой украинские роботизированные аппараты проплывают сотни миль по бурным водам, чтобы поразить вражеские корабли. Российский флот в крымском порту Севастополя теперь оснащен буями и барьерами для защиты от морских беспилотников.

Украина часто посылает свои беспилотники на охоту "волчьими стаями", надеясь, что головной дрон проложит путь для последующих.

Командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что, хотя традиционное военно-морское оружие и боевые корабли по-прежнему необходимы, беспилотники "открыли новую эру в морских операциях".

"Это не просто тактический инструмент, а стратегический переход в подходе к ведению морской войны", — говорится в заявлении адмирала Неижпапы, который приписывает беспилотникам "изменение баланса сил в Черном море". Американские военные лидеры обратили внимание на украинский подход, чтобы понять, есть ли в нем какие-то уроки, если Китай предпримет попытку напасть на Тайвань.

В совокупности то, что произошло за первые три года СВО, заставило некоторых западных лидеров усомниться в давних военных принципах.

"Я думаю, что мы переходим к технологической войне, — заявил президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в январе. — Не только украинцы идут на шаг впереди нас, что, на мой взгляд, замечательно, но и русские приспосабливаются к новой ситуации".

"Поэтому нам действительно нужно думать о коллективной обороне всесторонне, — заявил он. —Прогресс настолько быстр, что все мы должны быть бдительны".