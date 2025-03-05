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Никаких «миротворцев» на Украине не будет, все заявления Великобритании и Франции о готовности ввести свои войска так и останутся заявлениями. Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия не даст своего разрешения на ввод любых иностранных войск на украинскую территорию.

Москва выступает категорически против присутствия на Украине любых иностранных войск и под любой эгидой. Как уже неоднократно заявляли в российском МИДе, разрешения на ввод так называемых «миротворцев» Россия не даст, а введенные в обход запрета войска будут считаться законной целью для российской армии. Выступающие за ввод войск Макрон и Стармер решают свои проблемы, пытаясь закрепиться на Украине, никакими миротворцами там и близко не пахнет.

Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна как минимум по двум причинам: во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против.

- заявил российский дипломат.

Судя по публикациям западной прессы, сейчас самыми активными «союзниками» Украины выступают французы и британцы, вернее, Макрон и Стармер. Причем не имея полной поддержки своим идеям с «миротворцами» даже внутри стран, не говоря уже и об Европе. Однако, как сообщается, они разрабатывают некий «секретный план», который позволит им все же поддержать Зеленского.