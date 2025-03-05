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Никаких «миротворцев» на Украине не будет, все заявления Великобритании и Франции о готовности ввести свои войска так и останутся заявлениями. Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия не даст своего разрешения на ввод любых иностранных войск на украинскую территорию.
Москва выступает категорически против присутствия на Украине любых иностранных войск и под любой эгидой. Как уже неоднократно заявляли в российском МИДе, разрешения на ввод так называемых «миротворцев» Россия не даст, а введенные в обход запрета войска будут считаться законной целью для российской армии. Выступающие за ввод войск Макрон и Стармер решают свои проблемы, пытаясь закрепиться на Украине, никакими миротворцами там и близко не пахнет.
- заявил российский дипломат.
Судя по публикациям западной прессы, сейчас самыми активными «союзниками» Украины выступают французы и британцы, вернее, Макрон и Стармер. Причем не имея полной поддержки своим идеям с «миротворцами» даже внутри стран, не говоря уже и об Европе. Однако, как сообщается, они разрабатывают некий «секретный план», который позволит им все же поддержать Зеленского.