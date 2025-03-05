Вице-президент США: лучшая гарантия безопасности для Украины - экономический интерес Вашингтона

Вашингтон. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Экономическая заинтересованность Вашингтона в будущем Украины является лучшей гарантией безопасности страны, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если вам нужны реальные гарантии безопасности (...), то самая лучшая гарантия безопасности - это обеспечить американцам экономическую перспективу в будущем Украины", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет", - отметил он.

По его словам, дверь в Белый дом президенту Украины Владимиру Зеленскому открыта, если он готов "серьезно говорить о мире".

Как отметил вице-президент, США "не хотят финансировать войну бесконечно".

Он также добавил, что ему все равно, что говорят главы ЕС на публике.