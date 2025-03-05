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Интерфакс-АВН

Германия должна сделать всё для удержания контингента США в Европе - Мерц

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Самолеты C17 Globemaster на военной авиабазе США в Рамштайне, Германия
Самолеты C17 Globemaster на военной авиабазе США в Рамштайне, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Roland

Берлин. 3 марта. ИНТЕРФАКС - США не должны прекращать исполнять обязательства по взаимной обороне, предусмотренные договорённостями НАТО, заявил лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

"Я выступаю за то, чтобы мы делали всё возможное для удержания американцев в Европе. Я полагаю, США и сами заинтересованы в том, чтобы остаться с Европой. Так, по крайней мере, должно быть, но сейчас я не вижу полной картины", - сказал Мерц в понедельник на пресс-конференции.

Кроме того, Мерц заявил, что наблюдал за ходом переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в пятницу вечером. Он сказал, что "был поражён" результатом встречи глав государств.

"На мой взгляд, резкая критика слов Зеленского со стороны Трампа не была спонтанной реакцией. Это явно была преднамеренная эскалация конфликта", - отметил лидер ХДС/ХСС.

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Трамп Дональд
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NATO
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