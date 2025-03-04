Источник изображения: topwar.ru

Страны Европы должны ужесточить санкции против России и дать Украине как можно больше оружия, чтобы украинская армия наносила удары по российской энергетике. С таким заявлением в Лондоне выступил Зеленский.

«Нелегитимный» снова завел свою шарманку, обратившись к западным странам с привычным требованием «дай и побольше». Получив нагоняй от Трампа, Зеленский поплакался в жилетку Стармеру и выступил с новыми заявлениями, суть которых сводилась к одному: дайте побольше денег и оружия, чтобы Украина смогла «уничтожить» российскую экономику.

В своем выступлении киевский клоун заявил, что Запад должен еще сильней ужесточить санкции против России, несмотря на потери европейских экономик. По его словам, это не главное, главное — это заставить Россию капитулировать. А для этого нужно перекрыть поставки нефти и газа, а также заблокировать банковский сектор. В общем, всё то же, что уже делает Запад в течение трех лет.

Также он потребовал от Запада оружия, желательно дальнобойного, чтобы наносить удары по российской территории. «Нелегитимный» обещает уничтожить все российские военные заводы и энергетику. В общем, Зеленского снова понесло.

Вы дадите оружие, которым мы уничтожим всю российскую энергетику, все военные заводы. И кроме экономики, у них будет падать возможность изготавливать оружие,

— заявил главарь киевской хунты.

Между тем, как отмечают эксперты, Европа хоть и выступает за поддержку Украины, но тот же Стармер порекомендовал Зеленскому «помириться» с Трампом и подписать мирное соглашение.