Саммит в Лондоне — можно ли прожить без США, или Чего ждать от "Европы Плюс" - Мнения ТАСС

Илья Дмитрячев — о попытке Европы сформировать собственную повестку дня по Украине и о том, сможет ли она поддерживать Киев без помощи Соединенных Штатов

Чрезвычайный саммит по Украине в Лондоне подытожил напряженную дипломатическую неделю, в центре которой было урегулирование на Украине. За эти семь дней произошло многое: президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетили Белый дом, где всеми способами пытались заручиться расположением президента США Дональда Трампа. Владимир Зеленский тоже побывал в Овальном кабинете, но сумел поругаться с американским лидером и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, после чего ему было указано на дверь.

В воскресенье, 2 марта, лидеры полутора десятка стран Европы попытались преодолеть этот досадный вашингтонский инцидент, который заставил многих политиков схватиться за голову. Участники встречи преисполнились намерением показать США, что тоже могут играть важную роль в поиске мира на Украине. Это лидерам Европы удалось, но не всем и не до конца. Вернее, встреча в Лондоне стала лишь началом сложного и извилистого пути, причем, куда он заведет, пока не ясно. Но обо всем по порядку и чуть поподробнее (спойлер: без США — никуда).

Все дороги ведут в Лондон

Саммит в Лондоне стал продолжением организованной Макроном встречи в Париже в феврале. Число ее участников было увеличено — в особняк Ланкастер-хаус, что поблизости от Букингемского дворца, приглашения получили лидеры 12 стран ЕС и руководители Евросоюза, премьер-министр Канады, генсек НАТО, глава МИД Турции и Зеленский.

Основная цель встречи была включить Европу в процесс украинского урегулирования. Придя в Белый дом в январе, Трамп развил бурную деятельность на мирном направлении. Европе, правда, места там не нашлось. Лишь угрозы введения новых тарифов.

Макрон и Стармер оперативно слетали в Вашингтон, где попытались убедить президента США не решать все напрямую с Россией, а добавить за переговорный стол Украину и Европу. Они даже пообещали отправить миротворческие силы на Украину, но при гарантиях безопасности со стороны США.

И хотя американский лидер был уклончив в этом вопросе, поездки Макрона и Стармера в Вашингтон были признаны успешными. Далее планировалось обсудить все это с группой европейских единомышленников в Лондоне.

Новую вводную организовал сам Зеленский. Его перепалка в Овальном кабинете за день до саммита уже широко описана. Но, как можно предположить, коррективы в подготовленную Стармером встречу она внесла существенные. Как заметила одна британская газета — саммит внезапно приобрел характер чрезвычайного.

Символы поддержки

Великобритания старалась показать по максимуму разницу в приеме Зеленского в США и в Лондоне. Так, Стармер, приветствуя украинского гостя в резиденции на Даунинг-стрит, 10, в нарушении протокола не только пошел ему навстречу, но и крепко обнял. Это притом что британские СМИ описывают своего премьера как человека, не сильно склонного к телесным проявлениям.

Были сделаны традиционные заверения поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется", из доходов от замороженных активов РФ для Киева впервые были найдены 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд), а британским кредитным агентством выделены еще 1,6 млрд фунтов (около $2 млрд). Правительство даже организовало аудиенцию Зеленского у короля Карла III.

Столь же тепло украинского гостя приветствовали и лидеры Европы. Из этого оптимистичного хора голосов выделился лишь один — генсека НАТО Марка Рютте. Он назвал перепалку Зеленского с Трампом "достойной сожаления" и настоятельно рекомендовал ему восстановить отношения с американским лидером и его администрацией.

Необычными стали и слова посла Великобритании в США Питера Мандельсона. Он призвал Украину провести полную перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, безоговорочно поддержав мирный план Трампа. Помимо этого, дипломат призвал Украину "первой выразить приверженность" прекращению огня.

Сложно представить себе, что недавно назначенный посол настолько самостоятелен, что решил отойти от официальной линии страны, которую представляет. А раз так, то это можно трактовать и как посыл Лондона Киеву — поддержка поддержкой, но помириться с Трампом обязательно.

Кстати, именно этим, по утечкам в СМИ, Стармер и занимался сразу после наделавшего столько шума скандала в Белом доме. Он позвонил и Трампу, и Зеленскому, но уладить конфликт по горячим следам ему не удалось.

Вопросы с ответами и без них

Саммит был очень коротким и продлился чуть более двух часов. О достигнутых итогах рассказал Стармер, и хотелось бы выделить несколько моментов.

Среди европейских стран оформилась пара Франции и Великобритании, которые взяли на себя объединяющую роль. Именно лидеры этих двух государств активнее всего говорят о готовности (при поддержке Вашингтона) послать свои войска в качестве миротворцев на Украину. Это особенно любопытно с учетом того, что Соединенное Королевство уже пять лет как не в ЕС.

Некоторые страны Европы поддерживают участие в выработке условий на стороне Парижа и Лондона. Но список их пока неизвестен.

Другие государства Европы, напротив, не согласны с предложенным планом. Это признал и сам Стармер, заявивший следующее: "Не каждая страна будет чувствовать, что способна внести свой вклад [в эту коалицию]. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки".

Вполне реально, что в результате может появиться новая коалиция, которая в британских СМИ получила название "Европа Плюс" (не путать с первой коммерческой радиостанцией СССР).

Европа готова продолжать вкладываться оружием в украинский конфликт. Но настолько долго она сможет это делать, пока неясно.

Великобритания на официальном уровне начинает признавать, что исключить РФ из мирного урегулирования невозможно. "В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию", — признал Стармер. Да, он тут же добавил, что Москва не может диктовать любые условия, однако сдвиг позиции налицо.

Политические акции самого Стармера сейчас дорожают. 2 марта он смог вернуть Великобритании давно уже забытую роль активного игрока в международных делах. Положение Лондона сейчас даже кажется более привлекательным с учетом уже упомянутого Brexit — будучи вне европейского сообщества, британцы могут условно попытаться выступить некоторым "мостиком" между ЕС и США.

А что США?

Но над всеми этими достижениями саммита стоит один большой знак вопроса. И сформулирован он был самим Стармером. "Чтобы поддержать мир на нашем континенте и преуспеть в этом, данные усилия должны иметь надежную поддержку США", — признал он. А будет ли она? А если нет, то как долго "Европа Плюс" сможет финансировать Украину и посылать ей вооружения? И где она возьмет в краткосрочной перспективе эти вооружения? И возможны ли европейские миротворческие силы без поддержки Вашингтона?

Как сообщила в понедельник, 3 марта, испанская газета El Mundo, отвечая на часть из этих вопросов, ЕС могли бы самостоятельно поддерживать Украину, но только в течение ограниченного периода времени, возможно нескольких месяцев.

Шансы европейской дискуссии развиться во что-то серьезное есть. Шансы затухнуть и не привести ни к чему — тоже. Следующая остановка — саммит ЕС, намеченный на 6 марта. Он и другие подобные встречи добавят ясности, была ли встреча в Лондоне поворотной вехой в исторической перспективе или не привела ни к чему, кроме перекрытого в воскресенье центра города.