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Военное обозрение

Можем выделить роту: Армения заявила о готовности поучаствовать в «миротворческой миссии» на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Ереван готов направить своих военнослужащих для участия в «миротворческой миссии» на Украине. Об в ответ на запрос верховного представителя ЕС по дипломатии Каи Каллас заявило Минобороны Армении. Как уточняют в ведомстве, для этого необходимо соответствующее решение властей Евросоюза и согласие Киева.

При необходимости и соответствующем решении властей Евросоюза и Киева Ереван может отправить до 100 военнослужащих 12-й миротворческой бригады ВС Армении для обеспечения мира и порядка на территории Украины

– говорится в ответе Минобороны Армении.

Напомним, Ереван в настоящее время активно ищет дружбы с Западом, подчеркивая свое стремление на вступление в ЕС и отказ от дружеских отношений с Москвой.

Такую политику Армения начала «проповедовать» по итогам краткосрочного военного конфликта с Азербайджаном, по итогам которого под контроль Баку перешла территория Нагорного Карабаха.

В Ереване после этого военного фиаско обвинили Москву в нарушении союзнических обязательств в рамках ОДКБ. Сейчас Армения де-факто приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности.

Добавим, что в настоящее время Ереван активно налаживает военное сотрудничество со странами Запада. Одним из главных поставщиков вооружений в Армению сейчас является Франция.

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