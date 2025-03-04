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Капсула W-2 в интересах Пентагона приземлилась в Австралии

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Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters.

SpaceNews: На Землю вернулась капсула W-2 для Пентагона

На Землю вернулась капсула W-2, созданная компанией Varda Space Industries для Пентагона. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Приземление состоялось 28 февраля на полигоне Кунибба в Южной Австралии в рамках миссии Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment (OSPREE), позволяющей собрать данные об оптическом излучении плазмы, которая образуется вокруг капсулы при ее гиперзвуковом движении.

120-килограммовая капсула W-2 была запущена 14 января в рамках миссии Transporter-12 компании SpaceX на ракете Falcon 9 с базы Ванденберг в Штате Калифорния (США). Первая капсула Varda Space Industries — W-1 — была запущена в феврале 2024 года.

В январе издание сообщало, что через несколько недель на Землю упадет капсула W-2, созданная для Пентагона в рамках миссии OSPREE компанией Varda Space Industries.

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Страны
Австpалия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ГЗЛА
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