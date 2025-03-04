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Военное обозрение

В ожидании эскалации: украинские облигации рухнули после ссоры Зеленского с Трампом, а акции европейских компаний ВПК, наоборот, взлетели

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне некоторой стабилизации геополитической обстановки после начала прямого общения между представителями РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине, как гром средь ясного неба стала недавняя ссора Дональда Трампа с главой киевского режима Зеленским.

Последний продемонстрировал не только отсутствие понимания дипломатического этикета, но и абсолютное нежелание договариваться о мирном урегулировании текущего вооруженного противостояния. Собственно, именно такие выводы сделали в Вашингтоне, «спровадив» украинскую делегацию вместе с Зеленским обратно домой.

В свою очередь, нелегитимный украинский «президент» отправился не на Украину, а в Лондон, где на выходных состоялся саммит, в ходе которого европейские лидеры выразили поддержку Киеву на фоне его разногласий с новой администрацией Белого дома.

В свою очередь, вышеупомянутые события напрямую отразились на действиях международных инвесторов, которые также наталкивают на некоторые неутешительные выводы.

Во-первых, на фондовом рынке наблюдается резкое падение цены украинских международных облигаций со сроком погашения в 2035 году, а также ВВП-варранта на 3,632 и 2 цента соответственно. Данные показатели являются самыми низкими с начала февраля, когда еще не состоялся созвон Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а также американо-российских переговоров в Эр-Рияде и Стамбуле.

Во-вторых, резко выросли акции европейских компаний ВПК, таких как BAE Systems, Rheinmetall, Leonardo, Thales и другие. Прирост составил от 16 до 20 процентов.

Всё это указывает на то, что инверторы опасаются дальнейшей эскалации конфликта, выводя свои средства из украинских облигаций. При этом деньги перетекают в акции европейских оружейников, которые продолжат зарабатывать, если американские потуги по мирному урегулированию на Украине обернутся провалом, вероятность чего возросла после пятничного инцидента в Белом доме.

Стоит добавить, что снижение после стремительного роста, вызванного позитивом на фоне налаживания отношений между РФ и США, наблюдается и на российском фондовом рынке.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
BAE Systems
Leonardo
Rheinmetall
Thales
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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