Израиль намерен закупить в США крупную партию инженерного оборудования – DSCA

ЦАМТО, 3 марта. Госсекретарь США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" бульдозеров Caterpillar D9 и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 295 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой поставке инженерной техники 28 февраля.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом о возможности приобретения бульдозеров Caterpillar D9R и D9T; запасных частей; руководств и технической документации; проведения предпродажных инспекций; технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчика; хранения; других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы. Как ожидается, поставки начнутся в 2027 году.

Госсекретарь представил Конгрессу подробное обоснование наличия чрезвычайной ситуации, которая требует немедленной продажи правительству Израиля вышеупомянутой продукции оборонного назначения и услуг, что соответствует интересам национальной безопасности США. Таким образом, отменяются требования рассмотрения продажи Конгрессом в соответствии с разделом 36(b) Закона о контроле за экспортом оружия с внесенными в него поправками.

Как заявлено, США по-прежнему готовы обеспечивать безопасность Израиля, а развитие и поддержание мощного потенциала самообороны этой страны соответствует национальным интересам США. Продажа согласуется с этими целями.

Отмечается, что продажа запрошенного оборудования улучшит возможности Сухопутных войск Израиля по обустройству границ страны, защите важных объектов инфраструктуры и населенных пунктов. При этом ВС Израиля не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Главным подрядчиком поставки выбрана компания Caterpillar Inc. В случае подписания компенсационных соглашений, их условия будут согласованы в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.