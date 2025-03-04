MWM: Стармер заявил о создании международной коалиции для отправки войск в Киев

Кир Стармер объявил, что Великобритания и Франция готовы возглавить "коалицию доброй воли" для поддержки текущих военных действий, пишет MWM. Для реализации целей проекта потребуется фактически оккупировать Украину, но та не против: все же в рамках "миротворчества".

Второго марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его страна и Франция готовы возглавить "коалицию доброй воли" для поддержки текущих военных действий Украины против России, в том числе путем развертывания сухопутных войск и авиации, чтобы обезопасить позиции страны на линии фронта. Ранее визит украинского лидера в Вашингтон закончился катастрофой и усугубил и без того значительный раскол между позициями США и европейских государств относительно украинского конфликта. Стармер заявил, что сыграть более активную роль в поддержке военных действий Украины для Европейского союза жизненно важно, подчеркнув безотлагательность ситуации. "Не всякая страна будет готова внести свой вклад, но это ни в коем случае не означает, что мы будем сидеть сложа руки. Вместо этого те, кто готов, уже сейчас строят планы в срочном порядке. Великобритания готова поддержать эти усилия контингентом на земле и самолетами в воздухе наравне с другими", — заявил британский лидер. Наряду с Францией и Великобританией возможность развертывания упомянул премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отметив, что Оттава "рассмотрела наилучшие возможности для помощи" и добавил, что все они "обсуждаются".

В репортаже Associated Press от середины февраля отмечалось, что Великобритания и Франция остаются "в авангарде усилий" ряда стран Европейского союза по подготовке контингента для срочной отправки на Украину, и что победа президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября придала импульс европейским переговорам о вмешательстве. Президент Франции Эммануэль Макрон не раз подчеркивал в 2024 году, что развертывание сухопутных войск остается одним из вариантов в рамках политики "сделать все необходимое, чтобы не дать России выиграть". При этом президент Украины Владимир Зеленский в январе заявил, что европейским государствам предстоит направить в его страну 200 тысяч человек личного состава. "И это минимум — иначе это будет ничто", — утверждал тогда он. К тому, чтобы рассмотреть возможность масштабной отправки сухопутных войск, призывал целый ряд европейских лидеров, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас, министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен и других.

Однако способность европейских государств развернуть эффективное вмешательство вызывает вопросы из-за скромных возможностей их сухопутных войск. Кроме того, как сообщил британской газете The Times один европейский дипломатический источник, совершенно необходимым в таком случае будет участие США, поскольку "у них есть возможности, которых не хватает всей Европе", включая "возможности ответного удара в необходимом масштабе". Генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший советник по национальной безопасности в Белом доме Герберт Макмастер 7 февраля заметил, что европейским армиям не хватает необходимого потенциала для проведения крупномасштабных сухопутных операций, приведя в пример Великобританию: "Только взгляните на современную британскую армию. От нее же плакать хочется".

В ноябре 2024 года Служба внешней разведки России раскрыла информацию о планах НАТО начать крупное развертывание сухопутных войск для временной приостановки боевых действий, чтобы свести к минимуму украинские потери и нарастить группировку ВСУ для последующего их возобновления на более выгодных условиях. Она отметила, что поскольку шансы Украины восстановить свою территорию военным путем тают, европейские члены НАТО все активнее поддерживают заморозку боевых действий, чтобы ограничить территорию, на которую сможет претендовать Россия, и подготовить Украину к "реваншу". На том этапе страны НАТО уже начали создавать новые учебные центры для подготовки не менее миллиона украинских призывников. При этом стратегические партнеры Украины на Западе давят на Киев, требуя снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. "Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране „миротворческого контингента“. Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", — заключила СВР, отведя в этом ведущую роль Польше, Германии и Великобритании.