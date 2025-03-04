Сможет ли Украина выжить без помощи США? Каково это – действовать в одиночку (The Times, Великобритания)

Times: Украине будет недостаточно помощи Европы для продолжения боев с Россией

Украина столкнется с перспективой противостояния России в одиночку, пишет Times. Помощь Европы может оказаться недостаточной. Перепалка в Овальном кабинете приблизила реальность кошмарных геополитических сценариев: уход Америки из Европы, распад НАТО и сближение Вашингтона с Москвой.

Марк Галеотти

После встречи Зеленского с Трампом Киеву придется столкнуться с перспективой противостояния России в одиночку. Помощь Европы может оказаться недостаточной

Перепалка в Овальном кабинете между президентом Зеленским и президентом Трампом приблизила реальность кошмарных геополитических сценариев, о которых говорилось в прошлом месяце на Мюнхенской конференции по безопасности: уход Америки из Европы, распад НАТО и даже более тесная идеологическая связь Вашингтона с Москвой, а не с его традиционными союзниками.Вопрос о том, сможет ли Украина продолжать защищать себя без поддержки США, теперь вызывает глубокую озабоченность.

Что будут делать США?

Было ли все это преднамеренно устроено в Белом доме или же Зеленский, действительно, плохо обошелся со столь легкоранимым президентом – всё это в данном конкретном случае не имеет значения. Как представляется, президент Трамп совсем не тот человек, который может оставить безнаказанным этот публичный, полный пренебрежения, выпад.

В некоторых сообщениях говорится, что он рассматривает возможность прекращения военной помощи; предоставление военной помощи, которая поступает сейчас на Украину, началось при его предшественнике – Джо Байдене. На поставку оружия, которое может быть взято из существующих арсеналов США, всего было выделено 3,85 миллиарда долларов; кроме того, у Госдепартамента имеются еще 1,5 миллиарда долларов, предназначенных для военного финансирования Украины; в настоящее время эти суммы вместе с большей частью остальной иностранной помощи заморожены, поскольку новая администрация пересматривает старые обязательства. Президент США не объявлял о каких-либо новых пакетах поддержки Украины, он может принять решение о том, чтобы не использовать оставшееся финансирование.

Предсказывать действия Трампа — вещь неблагодарная, однако, судя по всему, все согласны с тем, что он может продолжать придерживаться существующих обязательств, но при этом не обещать большего, по сути, оказывая поддержку Украине в течение только шести месяцев. А это позволило бы ему вновь поднять вопрос не только о доступе Соединенных Штатов к украинским полезным ископаемым (возможно, здесь будет наблюдаться возврат к некоему подобию его более ранних и более возмутительных требований о возврате 500 миллиардов долларов), но и выдвинуть ультимативное предложение о прекращении огня. Об этом-то как раз Трамп публично предупредил Зеленского: "Заключай сделку, либо мы уходим".

Что может сделать Европа?

После провальной встречи европейские лидеры, стремясь оказать поддержку Зеленскому, стали направлять ему большое количество сообщений. Здорово, конечно. Однако, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальных сетях пытается заверить его в том, что он "не останется в одиночестве" и что "мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира", как это следует понимать?

Европа, может, и попытается спасти хоть что-нибудь в этой кризисной ситуации, хотя есть ощущение, что все хорошее, что было сделано в начале недели в результате визитов президента Франции Макрона и Кира Стармера, сошло на нет. Таким образом, воскресный саммит европейских лидеров в Лондоне приобретает еще большую важность.

Ключевой стратегический вопрос заключается в следующем: если Трампа невозможно будет заставить отказаться от его очевидной для всех решимости навязать Украине сделку, то им придется сосредоточиться на том, чтобы попытаться извлечь из нее максимальную выгоду и оказать давление на Белый дом с тем, чтобы он предоставил Украине серьезные гарантии безопасности. Или же вместо этого придется поискать какие-то другие альтернативные варианты, но уже на европейском континенте.

На данный момент обойдена молчанием следующая тема: насколько далеко может пойти Европа, кроме того, чтобы направлять все эти послания поддержки, публикуемые в соцсетях? Необходимо учесть тот факт, что, по некоторым оценкам, Европе понадобится как минимум еще 300 тысяч солдат, а также более 200 миллиардов фунтов стерлингов в виде ежегодных расходов на оборону, чтобы обеспечить себя, оставаясь без поддержки США. С учетом вышесказанного, один из представителей Европейской комиссии признал: "Украина для нас важна, но она не имеет первостепенного значения".

Европа как гарант?

Если главный приоритет состоит в том, чтобы предоставить гарантии Киеву, то можно ли это сделать вне НАТО? Президент Путин явно не боится Европы, полагая, что у нее нет воли и единства, чтобы противостоять военному запугиванию. Трудно с этим не согласиться, ведь даже те страны, которые продемонстрировали ясную волю к перевооружению, такие как Польша, – даже они дали понять, что их собственная национальная безопасность более приоритетна.

Обессиленные европейские армии не способны предоставить от ста до двухсот тысяч солдат, – а именно столько, по мнению Зеленского, необходимо для сдерживания российского лидера. Даже так называемых "сил поддержки" численностью 30-40 тысяч человек без американского содействия может оказаться недостаточно.

Достаточен ли уровень финансирования?

Помощь, предоставляемая Украине всеми европейскими странами, значительно превосходит ту финансовую и военную поддержку, которую оказывают Соединенные Штаты Америки. Европейские государства могли бы потратить еще больше, но у них нет таких производственных мощностей, которые бы им позволили быстро и с легкостью превратить деньги в военный потенциал. Собственные запасы оружия в Европе уже на исходе; причем в Европе фактически производится менее четверти той доли вооружений, которые она поставляет Украине. Если говорить об оставшемся оружии, то бóльшая его часть поступает из США и прочих стран, начиная от Южной Кореи и кончая Израилем. Европа сейчас производит ежегодно два миллиона артиллерийских снарядов, но этого количества недостаточно для того, чтобы вести войну, не говоря уже о пополнении запасов европейских армий.

Европейцам уже пришлось обратиться на мировые рынки вооружений. В прошлом году чехи выступили с инициативой по поставке для Украины 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. И эта задача была выполнена, однако возникли трудности: здесь и логистические проблемы, качающиеся доставки снарядов из разных стран мира, и опасения по поводу того, что некачественные боеприпасы способны преждевременно детонировать.

Вполне возможно, что Трампу будет очень приятно видеть, как Европа ради поддержки Украины покупает вооружения из американских запасов, но в результате этого страны будут отданы во власть рынка, потенциально конкурируя с покупателями и сталкиваясь с задержками, а также с ростом цен.

Может ли Зеленский восстановить отношения с Трампом?

Нам, в общем-то, трудно себе представить, что отношения Зеленского с Белым домом можно хоть как-нибудь наладить. Отношение Трампа к Украине явно обусловлено его давней личной обидой на украинского лидера, который, по его мнению, постоянно оказывал поддержку политическим соперникам Трампа.

В прошлом Зеленский заявлял, что уйдет в отставку, если эта отставка станет ценой, которая будет заплачена за прочный мир и членство в НАТО.

Сразу после скандала в Белом доме Зеленский заявил на Fox News, что не уйдет в отставку. Тем не менее, он, судя по всему, способен броситься на меч, если вдруг увидит, что его присутствие будет создавать слишком много проблем для его страны.

И несмотря на тот факт, что нынешнее военное положение на Украине исключает возможность проведения выборов (к тому же, миллионы граждан на контролируемых Россией территориях при этом будут фактически лишены избирательных прав), можно будет отправить его в отставку и временно поставить спикера парламента Руслана Стефанчука.

Если бы выборы состоялись, то в этом случае сильным соперником окажется (если бы он решил баллотироваться) бывший главнокомандующий Валерий Залужный, который сейчас фактически находится в изгнании в качестве посла в Великобритании. Грубоватый бывший генерал с большим авторитетом, которым он обладает у себя на родине, Залужный мог бы стать той фигурой, с которой Трамп был бы не прочь иметь дело; по крайней мере, Залужный пришел бы к власти с чистым послужным листом.

Может ли Украина продолжать борьбу?

Украина всё ещё обладает резервами – и не в последнюю очередь, если она снизит призывной возраст с 25 до 18 лет, как того требует Трамп. Однако там нарастает усталость от вооруженного конфликта: как показал опрос, проведенный Lord Ashcroft Polls, доля украинцев, считающих, что защита их страны обеспечивается успешно, снизилась с 85% два года назад до всего лишь 23% в настоящий момент. Однако всё это вовсе не говорит о готовности сдаться.

И всё-таки, прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов станет серьезным ударом. И здесь речь идет не только о нехватке новых систем и боеприпасов, таких как ракеты Patriot, которые в настоящее время производятся только в США, но и запасных частей для существующих систем, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

Некоторые из европейских стран, независимо от их нынешней официальной позиции, могут рассматривать такое развитие событий как возможность ретироваться. "Меня беспокоят все эти оправдания типа “хватит бросать деньги на ветер”", — обмолвился один из британских чиновников, размышляя о Мюнхенской конференции, незадолго перед скандалом в Белом доме.

Украина может – и, по-видимому, будет – продолжать воевать, при этом ее положение будет становиться все более невыгодным. Улучив шанс для подписания своего рода дружеского соглашения с Трампом, Путин может воспользоваться моментом и заморозить конфликт, контролируя 20% Украины, а также смягчить санкции в интересах своей экономики.

Он может даже (с излишним оптимизмом) рассматривать такое соглашение в качестве возможности, позволяющей установить некое совместное господство США и России над Европой. Кроме того, он способен с той же легкостью подумать, что пришел подходящий момент и можно усиливать напор.

Трудно не заметить, что именно Путин получает наибольшую выгоду от недавних событий; но не обязательно только он один. Помимо прочего, внешняя политика США, все более пропитанная персонализмом и бизнес-подходом, позволяет и другим авторитарным лидерам опробовать свои силы, зная при этом, что Вашингтон вряд ли будет отстаивать международное право. Турция, Израиль и прочие страны, которые могут рассчитывать на Трампа, уже ведут себя так, будто благодаря всему этому они уже получили некую индульгенцию. Отказавшись от Зеленского ради Путина, Трамп действительно опрокинет существующий геополитический порядок.