Украина готовится к будущему без Америки — и, возможно, без Зеленского (The Economist, Великобритания)

Economist: военная помощь Украине от Америки может скоро закончиться

США могут свернуть поддержку Украины, пишет Economist. Если это произойдет, шансов у Зеленского останется немного, считают эксперты. В Америке считают упрямство Просроченного главным препятствием на пути к миру и раздается все больше голосов о том, что ему пора “уйти в отставку или образумиться”.

Некоторые боятся, что вчерашнего героя ждет плачевный конец

Новости из Вашингтона достигли Украины в одночасье. Во всех уголках страны: в офисах и окопах, в кафе и на заводах — повсюду люди наблюдали за выпадами президента Дональда Трамп и вице-президента Джей Ди Вэнса в адрес Владимира Зеленского якобы за проявленное “неуважение”. На передовой, на фоне артиллерийских дуэлей и взрывов, те, кто мог, бросились изливать свою боль из-за намеренного унижения своего президента в соцсетях. “Андрей”, офицер секретного подразделения, имеющий доступ к их перепискам, говорит, что рейтинг Зеленского среди солдат вырос. “Я даже не вспомню, когда в последний раз слышал, что все кончено и что пора расходиться. Наоборот, все говорят, что Саныч [прозвище Зеленского] держится молодцом”.

Однако катастрофа в Овальном кабинете разбередила страх, что Америка может прикрыть Украине поддержку, и сомнения в том, что Европа благополучно заполнит образовавшуюся брешь. Среди ошеломленной украинской элиты разгорелись споры о том, годится ли по-прежнему Зеленский на роль лидера. По словам одного бывшего дипломата, “крах Зеленского теперь неизбежен”. “Мало того, что он неудобен своим упрямством — его, по сути, возненавидели и Трамп, и Путин. Обоим нужен на Украине кто-то более сговорчивый и покорный”, — пояснил он.

Вскоре Зеленский приземлился в Великобритании, чтобы встретиться с премьер-министром Киром Стармером. На следующий день они посетят саммит в Лондоне с участием европейских лидеров, которые уже высказали Зеленскому свою поддержку. Однако встреча прольет свет на то, каким кредитом доверия он в действительности располагает и хватит ли у Европы решимости оказывать Украине военную помощь без полной поддержки Америки. Судьба героя Украины может оказаться плачевной.

Незаслуженная жестокость американского президента буквально ошарашила чиновников в кулуарах Киева. Никто из них не питал иллюзий насчет расположения американского президента. Трамп затаил обиду еще после импичмента в 2019 году, объявленного из-за неудачной попытки надавить на Зеленского, чтобы тот начал уголовное расследование в отношении сына будущего президента Хантера Байдена. Украинцы знали, что Зеленскому пришлось уговаривать Эммануэля Макрона, чтобы выбить у американского президента аудиенцию. Всю неделю шли напряженные переговоры по сделке об украинских недрах — Трамп хотел получить права на их разработку в счет погашения долга в 500 миллиардов долларов, тогда как Зеленский добивался гарантий безопасности. Как бы то ни было, теплилась надежда, что в их отношениях наступила оттепель.

На гораздо более спокойном мероприятии в Белом доме днем ранее с Киром Стармером Трамп даже заявил, что не помнит, чтобы называл украинского лидера “диктатором”. Текст соглашения о полезных ископаемых наконец-то был согласован, готовилось подписание и праздничный обед в Белом доме. Но затем все рассыпалось, как карточный домик, когда Вэнс и Зеленский затеяли спор о первопричинах конфликта. Украинец хотел донести до принимающей стороны, что на ввод войск Путина толкнула не угроза расширения НАТО, а имперские замашки и тяга к территориальной экспансии. Американцы не хотели этого слышать. Украинский лидер увидел в этом дремучее невежество. Американцы же истрактовали его позицию как недопустимую дерзость.

Если Трамп и Вэнс рассчитывали таким образом подорвать поддержку украинского президента среди простых граждан, то, похоже они добились прямо противоположного — по крайней мере пока. Не исключено, что эмоциональная позиция Зеленского была неразумной, но она тронула многих жителей разоренной страны за душу. Даже его недруги ринулись нахваливать его в социальных сетях за то, как он отстаивает интересы страны. Некоторые украинцы даже начали собирать средства на ядерную бомбу. Произвести такое оружие Украина не в состоянии при всем желании: на то, чтобы возвести необходимые для обогащения объекты, уйдут десятилетия. Однако сумма достигла 22,75 миллиона гривен (550 тысяч долларов) за считанные часы.

Однако для элиты страны далеко не все так однозначно. Один крупный предприниматель назвал стычку в Белом доме неправдоподобной и сказал, что пришел от нее в ужас. А один бывший дипломат считает, что победителем вышел один лишь Путин: “Сейчас главный вопрос в том, как и когда улягутся страсти с точки зрения выживания Украины как суверенного и независимого государства”. Один депутат от оппозиции изумился реакции коллег: по его словам, большинство рукоплескало президенту. “Помимо глупости и позора, больше всего меня поражает то, что даже умные люди восхваляют президента и критикуют тех, у кого хватило смелости назвать это катастрофой”. Эта оценка изменится, как только утихнут первоначальные эмоции, убежден он.

Ключевой вопрос для украинских стратегов — почему это произошло? Что, если это подготовленная засада или постановочная драка, чтобы обзавестись поводом бросить Украину “под трамвай”? Или это тот случай, когда эмоции, эго и амбиции вышли из-под контроля? Один осведомленный чиновник не теряет надежды, что сделка все же будет заключена — вскоре после фиаско в Белом доме этого не исключил сам американский госсекретарь Марко Рубио. Однако неясно, насколько велико влияние Рубио. И, как считает источник, дальнейшее зависит оттого, какая из двух теорий верна.

“Теория засады” имеет под собой некоторые основания. Вскоре после того, как американцы бесцеремонно выслали Зеленского и его команду из Белого дома — оставив зеленый салат, жареную курицу с розмарином и крем-брюле на съедение младшим сотрудникам — помощники Трампа отправились в социальные сети и на экраны телевизоров. Судя по всему, мы имеем дело с хорошо спланированной кампанией. Они многозначительно намекнули на то, что Украине следует задуматься о новом переговорщике, вторя давним российским тезисам о том, что несгибаемая воля и упрямство Зеленского — препятствие на путик миру. Сенатор Линдси Грэм, некогда ярый сторонник украинской борьбы, на ступенях Белого дома заявил, что Зеленскому пора “уйти в отставку или образумиться”.

Добровольный уход Зеленского или принудительная отставка во время конфликта могут погрузить страну в хаос. Опросы показывают, что большинство украинцев против выборов, для которых к тому же пришлось бы отменить военное положение. Наконец, это может помешать мобилизации и разрушить единство страны. Менее болезненный способ — назначить вести переговоры спикера парламента, официально второго по значимости политика на Украине. По этой теории, с ним администрация Трампа сможет найти общий язык. Однако, во-первых, для этого потребуется согласие самого Зеленского, а, во-вторых, далеко неясно, захочет ли этого украинская общественность.

Шок от пятничной катастрофы лишил киевских политиков дара речи и вселил в них страх, что ключевая военная помощь и разведывательная поддержка от Америки могут скоро закончиться — как якобы намекнули чиновники Белого дома. Возможно, эта угроза — лишь уловка, чтобы надавить на Украину и Зеленского. А может, и правда. На днях появились сообщения о том, что министр обороны Пит Хегсет, приказал американскому киберкомандованию свернуть все операции против России.

Один высокопоставленный украинский чиновник считает, что ничего не остается, кроме как засучить рукава и приготовиться к затяжной борьбе. По его словам, Украина еще может положиться на Европу и собственную смекалку. Доселе ответ Европы был весьма решительным — по крайней мере, на словах. Но теперь многое зависит от саммита в Лондоне. Офицер ВСУ “Андрей” считает, что, если Америка действительно прекратит военную поддержку, путь вперед будет труден и тернист. Но он убежден, что на карту поставлено нечто большее — и Зеленский это понимает: “Если лишимся конкретной поставки или произойдет какая-то накладка, это ничего — мы через это проходили, и не раз. Но если мы потеряем самоуважение, его не удастся ни компенсировать, ни восстановить”.