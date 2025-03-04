Кошмар Европы. Ей придется отвечать за свою безопасность без помощи США (Bloomberg, США)

Bloomberg: странам ЕС придется увеличить оборонные бюджеты минимум до 3% ВВП

Перепалка между Зеленским и Трампом показала, что сломалось что-то очень важное в отношениях Европы и США, сообщает Bloomberg. Теперь ЕС придется отвечать за свою безопасность без Америки, предсказывает автор статьи. А для этого придется увеличить оборонные бюджеты минимум до 3% ВВП уже в следующем году.

Альберто Нарделли

Перепалка в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом показала европейцам, что что-то очень важное в их отношениях с Вашингтоном непоправимо сломалось.

Европейским лидерам грозит худший сценарий из возможных: бороться с Россией в одиночку.

Когда в начале этой недели США проголосовали против резолюции ООН, осуждающей путинскую спецоперацию на Украине, оказавшись в одном лагере с Россией и Северной Кореей, некоторые европейские чиновники заподозрили, что трансатлантические отношения оказались в глубоком кризисе. Затем они с ужасом наблюдали, как Дональд Трамп устроил Владимиру Зеленскому публичную выволочку в Овальном кабинете — и это был верный знак, что что-то сломалось.

Более полудюжины чиновников, хранивших самообладание даже во время войн и финансовых кризисов, в интервью Bloomberg лишь изливали безотчетный гнев. Эта гадкая сцена показала им, что доверие между Европой и США пошатнулось, а ценности, связывавшие их после окончания Второй мировой войны, перестали быть общими.

“Президент Трамп и его администрация бросили самый решительный вызов трансатлантическому альянсу за несколько десятилетий”, — сказал профессор государственного управления Гарвардского университета Грэм Эллисон, учившийся у Генри Киссинджера и работавший в администрациях Клинтона и Рейгана.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвали нынешний момент “поколенческим вызовом” для континента. <...>

На чрезвычайном саммите в Брюсселе в четверг Европейский союз намерен предоставить Украине экстренный пакет военной помощи на сумму в 20 миллиардов евро (21 миллиард долларов). Но это лишь первый взнос из тех сотен миллиардов, которые им предстоит собрать на оборону в ближайшие месяцы, если они впервые за 80 лет собираются взять ответственность за свою собственную безопасность — без помощи США.

После долгих лет патетического заламывания рук и жарких споров о трудностях и слабостях ЕС блоку потребуется невиданная прежде политическая воля.

“Хотя мне нравится думать, что Европа сделает шаг вперед и заполнит образовавшийся пробел, да к тому же вовремя, я бы поставил 3 против 1”, — сказал Эллисон, добавив, что, по его расчетам Украина смирится с тягостным мирным урегулированием к концу лета.

Трансатлантические отношения и обширная сеть альянсов США, пожалуй, уникальны для послевоенного мира: общие ценности и доверие позволяли странам делиться тайнами и рассчитывать друг на друга в острые моменты. Основы этих отношений были заложены еще в годы Второй мировой войны и углубились, когда восточноевропейские страны вошли в состав в НАТО и ЕС после падения железного занавеса.

Именно общая история делает нынешний кризис столь болезненным.

<...>

При всем своем цинизме в отношениях как с Западом, так и с Глобальным Югом для восточноевропейцев США действительно были символом свободы, и они стремились к принципам, составляющим саму основу американской политики.

Разумеется, США не раз убеждали союзников действовать против своей воли. Но ведь республиканцы Трампа — это партия президента Рональда Рейгана, велевшего Советскому Союзу снести”Берлинскую стену во имя свободы. Теперь же они поддерживают российских cолдат.

Мнение Bloomberg

“Для мира склока Трампа и Зеленского — очередное напоминание о переменчивости внешней политики США: еще недавно они выстраивали коалицию, чтобы поддерживать страну “столько, сколько потребуется”, а сейчас добиваются поспешного урегулирования — к тому же не допуская ее саму до полноценного участия в переговорах”, — сказал экономист Алекс Исаков, специалист по России и Центральной и Восточной Европе.

После пятничной ссоры в Овальном кабинете лидеры ЕС буквально выстраивались в очередь, чтобы выразить поддержку Зеленскому, и недвусмысленно дали понять, на чьей они стороне. Трамп ставит европейцев в положение, когда им придется выбирать между США и Украиной, заявили несколько чиновников, и большинство, если не все, выберут Украину. Для Европы этот вопрос принципиальный.

“Началась новая эра варварства, — заявила в субботу на встрече с журналистами в Берлине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. — Эра варварства, когда международному порядку на основе правил и верховенству закона приходится защищаться от произвола сильных мира сего, как никогда прежде”.

“Уважаемый Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки”, — твитнул польский премьер Дональд Туск.

Действовать в одиночку для европейских стран — беспрецедентный вызов. Кроме того, это наверняка будет удар по ущерб процветанию и безопасности США.

Торговые отношения между США и ЕС — важнейшие в мире. По данным Европейской комиссии, товарооборот достиг в 2023 году 1,6 триллиона евро, тогда как взаимные инвестиции ЕС и США на рынках друг друга составляют на сумму 5,3 триллиона евро. Европейская комиссия уже готовит списки товаров, которые попадут под удар в первую очередь, если Трамп выполнит свою угрозу и обложит пошлинами экспорт из ЕС.

Кроме того, альянс между Европой и США — и, как следствие, глобальная мощь Америки (во всяком случае, значительная ее часть) — просуществовали так долго, потому что зиждились на доверии и готовности союзников сотрудничать. Они заключили, по сути, добровольный пакт, однако Трамп подорвал доверие, лежавшее в его основе.

Теперь ЕС крепит связи с другими странами-единомышленниками (в частности, с Канадой), которые также стали мишенью Трампа, и намерен развивать торговые отношения со странами Азии и Латинской Америки. Кроме того, это наверняка отбило у блока желание сотрудничать с США по китайскому вопросу и в других странах Дальнего Востока. Другие союзники Америки наверняка будут задаваться вопросом: что, если они следующие?

Кризис в отношениях с США снова сблизил Великобританию с ЕС после многих лет горечи из-за Брексита. Во вторник британский премьер-министр заявил, что в переменчивом геополитическом ландшафте необходим “новый альянс” между Великобританией и Европой.

Стармер тесно общается с другими европейскими лидерами, координируя единый подход к Трампу и Украине, а также крепит общую архитектуру безопасности континента.

Для этого странам ЕС придется увеличить оборонные бюджеты минимум до 3% ВВПуже в следующем году, сказал Bloomberg один высокопоставленный чиновник европейского правительства. В самых опасных сценариях, возможно, придется довести их до 7%, добавил он.

В краткосрочной перспективе в возможностях Европы есть бреши, которые затыкают США. И даже если европейские страны соберут средства и наладят производственные мощности для необходимых поставок на Украину, возможности США в таких областях, как разведка, космос и системы связи на поле боя могут оказаться невосполнимой потерей, если Трамп свернет поддержку.

Вот почему некоторые лидеры — например, итальянский премьер Джорджа Мелони — призывают провести саммит с США в попытке спасти отношения, а эксперты утверждают, что европейским чиновникам предстоит в ближайшие четыре года работать с единомышленниками и сделать все возможное, чтобы сберечь жизнь трансатлантическому альянсу.

Но даже при том, что Европа продолжает взаимодействовать с Трампом, ее внимание потихоньку переключается на то, что ей под силу сделать самой.

Статья написана при участии Ани Нуссбаум, Алекса Уикхэма и Иана Роджерса