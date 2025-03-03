Финская военная разведка намеревается отслеживать обстановку в Ленинградской области при помощи дирижаблей Kelluu

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По информации ряда источников, служба военной разведки Финляндии недавно провела тестирование дирижаблей финского стартапа Kelluu. Испытания возможностей разведывательных дирижаблей проходили в Северной Карелии. Финский центр военной разведки (FMIC), отвечающий за геопространственную и радиоэлектронную разведку, надеется использовать эти дирижабли для наблюдения за российскими войсками в Ленинградском военном округе.

Таким образом Хельсинки рассчитывает компенсировать свои упущения в сфере разведки на фоне растущего российского военного присутствия России в приграничных со странами НАТО регионах, а также активной диверсионной деятельности неизвестных сил в акватории Балтийского моря.

Экспериментальный дирижабль Kelluu оборудован оптико-электронной станцией, что позволяет аппарату осуществлять разведку в любое время суток. Кроме того, благодаря автономной системе РТР дирижабль способен непрерывно вести мониторинг электромагнитного спектра и в режиме реального времени формировать полный электромагнитный боевой порядок. Система управляется удаленно посредством встроенного терминала спутниковой связи Starlink, а собранные датчиками данные обрабатываются алгоритмами искусственного интеллекта.

Помимо аэростатов Kelluu, применение которых могло бы компенсировать недостаточные возможности Финляндии в области воздушной разведки, в настоящее время ограниченные скудным парком из двух самолетов Airbus C295M, финская разведка ранее проявляла интерес к БПЛА TB3 и Akinci турецкого производства, однако впоследствии Хельсинки отказался от этой идеи ввиду восприимчивости турецких дронов к различным помехам.

Разработки компании Kelluu в области разведывательных аэростатов финансируются структурами НАТО, ответственными за ускорение исследований в области военных технологий.