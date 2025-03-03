Литва стала крупнейшим покупателем американского оружия среди балтийских стран - Минобороны

Минск. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Литва стала крупнейшим покупателем оружия в США среди балтийских стран, заявили в воскресенье в литовском министерстве национальной обороны.

"За последние два года Литва закупила у США оружия и техники на сумму около 2 млрд евро и является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии", - говорится в сообщении.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что "почти 20% от всех наших приобретений приходится на закупки из США".

Сообщается, что "Литва закупает у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетные артиллерийские системы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и т.д."