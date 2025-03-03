Трамп устроил Зеленскому разнос — и это на руку военным целям Путина (The New York Times, США)

NYT: раскол в рядах союзников Украины играет на руку России

Стычка Зеленского и Трампа в Белом доме сыграла на руку Кремлю, пишет NYT. Киевский режим продемонстрировал свою недоговороспособность, и Трамп еще благосклоннее отнесется к российским предложениям по урегулированию, считают опрошенные изданием эксперты.

Антон Трояновский

Наталья Васильева

Громкий скандал может подтолкнуть президента России Владимира Путина к эскалации конфликта на Украине вместо того, чтобы согласиться на мир.

Президент Трамп утверждает, что хочет быстрого прекращения огня на Украине. Но президент России Владимир Путин, похоже, никуда не торопится, и развернувшийся в пятницу скандал между Трампом и президентом Украины может подлить масла в огонь конфликта.

Американский альянс с Украиной театрально рушится на виду у всего мира, и Путин, похоже, еще больше намерен продавить свои условия. У него даже может возникнуть соблазн расширить наступление на поле боя.

Необычайная сцена в Вашингтоне, когда Трамп разругал президента Украины Владимира Зеленского, в субботу утром стала главным сюжетом на государственном телевидении России. Это косвенно подыгрывает кремлевской пропаганде, которая на протяжении трех лет изображает Зеленского безрассудным лидером, который рано или поздно исчерпает терпение своих западных покровителей.

Для Кремля, однако, важнейшим посылом, пожалуй, стали дальнейшие замечания Трампа. Он предположил, что Украине придется “бороться дальше” уже без американской помощи, если осажденная страна не согласится на прекращение огня сейчас.

Это может привести к результату, к которому Путин давно стремился: господствующее положение на Украине и масштабные уступки со стороны Запада (реальные цели СВО многократно озвучивались российскими официальными лицами. — Прим. ИноСМИ).

На самом деле, попытки Трампа поскорее закончить конфликт могут, наоборот, усугубить и затянуть его, предостерегают эксперты. Если США действительно готовы отказаться от Украины, Путин может попытаться захватить больше украинской территории и в итоге заполучит больше рычагов, когда дело всё же дойдет до мирных переговоров (российская армия освобождает территории России, вошедшие в ее состав в результате референдума. — Прим. ИноСМИ).

"Россия будет готова продолжать борьбу дольше и решительнее, — сказал редактор прокремлевского московского издания [“Независимая газета”] Константин Ремчуков, описывая последствия публичного разрыва Трампа с Зеленским. — Если Зеленский скажет, что украинский народ готов продолжать борьбу, Москва скажет: “Как скажете — давайте”".

Если пятничная стычка в Вашингтоне приведет к дальнейшему снижению военной поддержки Украины, сказал Ремчуков в телефонном интервью, последствия могут быть серьезными. Возможно, это даже побудит Путина вернуться к далеко идущим территориальным целям, которые он поставил перед собой, начав спецоперацию в 2022 году.

“Не удивлюсь, если Москва решит пойти дальше, на Одессу или Николаев, — сказал Ремчуков, имея в виду ключевые черноморские порты под контролем Украины. — Это может изменить стратегическое направление наступления”.

Несмотря на поразительное совпадение взглядов, возникшее между Трампом и Путиным в последние недели, многие аналитики подметили одно ключевое различие. Если американский президент говорит, что хочет “остановить кровопролитие” на Украине как можно скорее, то российский лидер хочет сперва устранить “первопричины” конфликта.

Под этим иносказанием Путин подразумевает более масштабное соглашение, которое перекроет Украине путь в НАТО, ограничит размер ее вооруженных сил и предоставит России возможность влиять на ее внутреннюю политику — наряду с выводом альянса НАТО из Восточной и Центральной Европы.

Чтобы достичь столь обширного соглашения, потребуются месяцы, поэтому Путин, судя по всему, и сопротивляется быстрому прекращению огня. Похоже, что пятничная ссора в Белом доме сыграла на руку Кремлю, поскольку она может убедить Трампа, что из двух лидеров своенравнее и несговорчивее Зеленский, а не Путин.

“Вы говорите нам: “Я не хочу прекращения огня”, — сказал Трамп Зеленскому в Овальном кабинете. — А я хочу, потому что прекращения огня достичь быстрее, чем соглашения”.

В субботу Зеленский вновь заявил о нежелании заключать скорое прекращение огня с Путиным, заявив, что российскому лидеру нельзя доверять и что он не будет его соблюдать. Вместо этого, сказал он, Украине нужны гарантии безопасности от Запада, чтобы сдерживать будущие атаки России.

Но Зеленский также дал понять, что не полностью отказался от надежды восстановить отношения с Трампом. И даже после пятничной встречи он публично выразил благодарность США за поддержку после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс отчитал его за неблагодарность.

Один близкий Кремлю московский внешнеполитический аналитик заявил в субботу, что любая задержка мирных переговоров, скорее всего, пойдет на пользу России, поскольку никакого соглашения, которое бы удовлетворило Путина, в настоящее время не вырисовывается. Аналитик настоял на анонимности из-за чувствительности Москвы к общению с западными журналистами.

Специалист по международным отношениям Высшей школы экономики в Москве Дмитрий Суслов заявил газете “Коммерсант”, что “после фиаско переговоров Зеленского с Трампом последний будет еще более благосклонно воспринимать российскую позицию по урегулированию”.

Суслов также упомянул возможность, что Россия сможет захватить гораздо больше украинской территории, чем те 20% на юге и востоке страны, которые удерживает сейчас.

Если США прекратят снабжать ВСУ оружием и разведданными, заявил Суслов, “темп поражения Киева на поле боя ускорится — с перспективой полного обрушения фронта в течение месяцев”.

Пятничная сцена порадовала Москву и в других отношениях. Буквально считанные минуты могли помочь Москве продвинуться к одной из своих давних целей: отстранить Зеленского от власти на Украине (смещение Зеленского не является самоцелью для России. — Прим. ИноСМИ).

Сразу после встречи в Белом доме сенатор Линдси Грэм*, республиканец из Южной Каролины и один из самых ярых сторонников Украины в рядах своей партии, заявил: “Не знаю, сможем ли мы когда-либо снова вести дела с Зеленским”. Поведение украинского лидера в Овальном кабинете он назвал “неуважительным”.

Публичный разнос, устроенный Зеленскому, достиг еще одной давней путинской цели: расколол западный военный альянс во главе с Вашингтоном, сплотившийся вокруг Киева с началом российской спецоперации России в 2022 году. После встречи европейские лидеры поспешили выступить в поддержку Украины, наметив новую размолвку с США — давним гарантом их безопасности.

Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности, похвалил Трампа у себя X за “лютую выволочку” и назвал Зеленского “неблагодарной свиньей”.

А высокопоставленный российский законодатель Константин Косачев написал у себя в Telegram: “Этот раунд Зеленский проиграл с оглушительным треском. И к следующему ему придется ползти уже на коленях”.

Прокремлевские комментаторы, годами осыпáвшие США оскорблениями, не могли поверить в свою удачу.

Военный аналитик Игорь Коротченко, постоянный участник российских ток-шоу, написал, что никогда не думал, что будет аплодировать президенту Соединенных Штатов. “Но сегодня вечером я аплодировал 47-му президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу — Зеленского вышвырнули из Белого дома как помойного кота”, — написал Коротченко у себя в X.

Однако, при всем злорадстве в России, горькая пятничная встреча в Вашингтоне не приблизила урегулирования. И хотя Путин, возможно, намерен продолжать конфликт, Россия сама может пострадать, если он затянется.

“Российское руководство хотело бы закончить конфликт на своих условиях, а не просто восстановить отношения с США, — сказал в телефонном интервью профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. — Однако перспективы этого ничуть не прояснились, несмотря на произошедшее вчера”.

Авторы: Антон Трояновский (Anton Troianovski), Наталья Васильева (Nataliya Vasilyeva), Пол Зонне (Paul Sonne).

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.