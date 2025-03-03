Рубио подписал документ об ускорении поставок оружия Израилю - госдепартамент США

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что подписал документ об ускорении поставок Израилю вооружений на $4 млрд.

"Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения предоставления военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд", - говорится в сообщении на сайте американского Госдепа.

Рубио отметил, что решение принято в соответствии с отменой американским президентом Дональдом Трампом введенного предыдущей администрацией частичного эмбарго на поставки Израилю ряда видов оружия и боеприпасов.

"С момента вступления в должность администрация Трампа одобрила крупные продажи Израилю вооружений почти на $12 млрд", - сообщил госсекретарь

Это еще раз свидетельствует, что у Израиля в Белом доме нет более надежного союзника, чем Трамп, добавил Рубио.