Войти
Интерфакс-АВН

Британия и Украина подписали соглашение о кредите Киеву на $3 млрд - СМИ

245
0
0
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Лондон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение о представлении Великобританией кредита Украине на 2,26 млрд фунтов стерлингов ($2,85 млрд) за счет доходов от замороженных российских активов пописано в Лондоне, сообщают СМИ.

"Соглашение является частью непоколебимой и постоянной поддержки Соединенным Королевством украинского народа", - заявила на церемонии подписания глава британского Минфина Рэйчел Ривз.

"Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь обеспечить территориальную целостность Украины", - отметила британский министр, добавив, что они также "укрепляют безопасность и будущее всей Европы".

В Лондоне пояснили, что кредит Украине будет предоставлен в рамках поддержки в размере $50 млрд, обещанных странами G7. Киев, как пишут СМИ, рассчитывает использовать эти средства для производства оружия на Украине.

Подписанию соглашения предшествовала встреча британского премьера Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Лондон из США после скандальной встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Стармер заверил Зеленского, что у него "есть полная поддержка по всему Соединенному Королевству".

"Мы будем с вами, с Украиной, столько, сколько это может потребоваться", - подчеркнул премьер.

The Guardian сообщила, что в знак поддержки Украины Зеленского примет король Великобритании Карл III.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 03:16
  • 1
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 03.03 00:32
  • 7846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель
  • 01.03 21:38
  • 0
Ответ на "Мир на ядерном распутье - Мнения ТАСС"
  • 01.03 10:35
  • 20
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 01.03 05:35
  • 79
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 01.03 04:01
  • 0
Ответ на "Румыния – южный бастион восточного фланга НАТО"
  • 28.02 15:28
  • 4
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10 для модернизированных самолётов Ан-2 «Кукурузник»
  • 28.02 15:18
  • 1
В самолете «Байкал» нашли грубейшие конструктивные ошибки