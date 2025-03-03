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Военное обозрение

В Минобороны Украины заявили об увеличении числа образцов вооружений, произведенных собственными силами

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Украины кодифицировало более 100 новых образцов вооружения и военной техники в феврале 2025 года. Об этом сообщают официальные ресурсы военного ведомства киевского режима. При этом подчеркивается, что большая их часть произведена непосредственно на Украине.

Речь идет о беспилотных авиационных комплексах, боеприпасах к ним, системах радиоэлектронной борьбы, средствах РХБЗ, автотехнике, авиационном оборудовании и т.д. Из них более 90 процентов – отечественного производства

– сообщает Минобороны Украины.

Проводя сравнительный анализ с аналогичным периодом прошлого года, в ведомстве отмечают, что в феврале 2024 года было кодифицировано около 60 образцов ВВТ и лишь около трети из них были украинского производства.

Стоит отметить, что, несмотря на те усилия, которые предпринимают ВС РФ по уничтожению оборонного потенциала Украины, промышленность киевского режима продолжает довольно успешно функционировать. На подконтрольных Киеву территориях в огромных количествах производят беспилотные летательные аппараты.

Кроме этого, многие украинские предприятия по-прежнему имеют возможность не только осуществлять ремонт поврежденной в боях военной техники, но и производить довольно большую номенклатуру продукции военного назначения.

Сейчас, к примеру, на Украине придают большое значение разработке и производству различных роботизированных платформ, некоторые из которых уже используются в зоне проведения специальной военной операции РФ.

По мнению российских военных экспертов, ВС РФ следует нарастить не только количество ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима, но и серьезно поработать над их качеством.

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