Sohu: перемирие на условиях России не удовлетворяет аппетиты Трампа

Трампу безразлично прекращение огня, пишет Sohu. Главное для него — продать населению идею, что Америка всегда остается в выигрыше. Перемирие на условиях России не удовлетворит аппетиты США. Поэтому Москве придется добиваться своих целей на поле боя, считает автор.

Дискуссия о мирном урегулировании российско-украинского конфликта в СМИ не утихает. Многие эксперты даже начали обсуждать дальнейшие действия стран Европы, в том числе в вопросе поддержания мира на Украине.

Однако могут ли Россия и Украина действительно в ближайшее время прекратить огонь? Абсолютно нет. Россия не является пешкой и не примет невыгодные условия прекращения конфликта. Россия не может согласиться сначала на прекращение огня и только потом — на обсуждение условий. Как только Москва пойдет на такое соглашение, она потеряет всё. Российско-американские переговоры должны предоставить России удовлетворительный для нее результат, и лишь затем военные действия могут быть прекращены.

Согласно требованиям российской стороны, Украина должна вывести войска из четырех областей. То есть, Россия будет идти до конца. Помимо этого, Украина должна быть демилитаризована. Реальность такова, что стратегическое взаимное доверие между Россией и Западом практически разрушено. Какие могут быть гарантии, что после перемирия Украину не начнут перевооружать и не сделают из нее антироссийский плацдарм?

Как только завершится конфликт, Европа воспользуется возможностью, чтобы немедленно начать перевооружать Украину и помогать ей в конфликте против РФ. Так называемые миротворческие силы по факту будут силами НАТО под знаменем мира. Расширение НАТО на восток будет близко к своему завершению. Россия не может согласиться предоставить такое окно возможностей.

Противоречия между США и Россией

США решили завладеть оставшимися украинскими ресурсами, то есть стереть Украину с лица земли. Однако Россию не устроит передача Украины под контроль США. Москве необходимо сохранять определенное влияние на политическую и экономическую ситуацию на Украине. Очевидно, это создает серьезный конфликт со стратегическими интересами Вашингтона, которые не хотят делиться "украинским пирогом".

Помимо столкновения экономических интересов, у США и России имеются значительные стратегические противоречия. Дональд Трамп прекрасно видит, что Россия сильна, а Украина слаба. Все его действия нацелены на то, чтобы остановить кровопролитие, вернуть издержки от участия США в украинском конфликте и добиться стратегического превосходства над Россией. Трамп бы хотел вернуть ситуацию до 2022 года, чтобы использовать Украину в борьбе с РФ и манипулировать вступлением Украины в НАТО. Однако вместо этого США сейчас оказались не в выгодной позиции. Поэтому Трамп может только предотвратить дальнейшие потери, а для этого нужно остановить конфликт и заставить Украину вернуть деньги. По факту, Трамп пытается отступить, чтобы перейти в наступление позднее с целью добиться стратегического преимущества над Россией. Позиция Москвы очень четкая: украинский вопрос должен быть решен окончательно, чтобы не дать возможность США выиграть время своими маневрами и манипулировать Украиной ради поражения России.

Таким образом, в вопросе послевоенного устройства США и Россия имеют серьезные структурные противоречия. Из-за ситуации на поле боя, стратегического положения Украины, отношений с западными странами и других факторов Россия не может отступить. А перемирие на условиях России не удовлетворяет аппетиты Трампа.

Противоречия по вопросу российско-украинского перемирия затрудняют нахождение консенсуса. Так как Трамп не согласен с условиями Москвы, России приходится добиваться своих целей на поле боя.

На самом деле Трампу всё равно, будет прекращен огонь или нет; главное — продать населению США идею о том, что Америка всегда остается в выигрыше. Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых уже можно выдать за победу Трампа. Возможно, единственным вариантом для президента США является смещение фокуса с проблемы прекращения огня на более выгодные темы. Даже если конфликт завершится, всё самое интересное впереди.

Комментарии читателей

Заместитель лидера антифанатов Ян Чаоюэ

Между Россией и США есть много возможностей для сотрудничества. Не обязательно обсуждать Украину. Ядерное разоружение, ракеты средней дальности и снятие санкций не затрагивают третьи страны.

Шляпа без полей

По крайней мере, скучный конфликт теперь сопровождается "разговорами во время игры".

YSPT

На самом деле все стороны не желают продолжать инвестировать в конфликт. Однако пока Европа и Украина не желают вести переговоры, время затягивается.

Павильон Тяньяо

Крах Украины не за горами.

xy2000ca

Распад Европейского союза неизбежен.

Одна неделя

Возможно, США сократят помощь и превратят Украину в европейский Афганистан.

Автор: Большой Иван (大伊万).