Международная выставка вооружений IDEX 2025, проходящая в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля, стала ключевой площадкой для демонстрации новейших разработок российского военно-промышленного комплекса (ВПК). В условиях геополитической нестабильности и санкционного давления Россия сохраняет свои позиции на рынке вооружений, предлагая конкурентоспособные решения для иностранных партнеров.
Стенд российской делегации, организованный «Рособоронэкспортом», привлек представителей более 50 стран, что свидетельствует о сохранении международного интереса к российским технологиям.
Помимо деловых переговоров и демонстрации новых вооружений, участники выставки находят время для отдыха, выбирая развлекательные платформы, такие как игровые автоматы book of ra, которые позволяют расслабиться после насыщенного дня и получить яркие эмоции.
Главные российские экспонаты на IDEX 2025
🇷🇺 Зенитно-ракетные системы (ЗРС) и комплексы ПВО
- С-350 «Витязь» – современная мобильная система ПВО средней дальности, созданная для защиты от авиации и высокоточных ракет.
- «Тор-М2» – тактический ЗРК, отличающийся высокой маневренностью и способностью уничтожать маловысотные цели.
- «Панцирь-С1М» – усовершенствованный ЗРПК с повышенной дальностью действия.
🚀 Высокоточное оружие
- ОТРК «Искандер-Э» – экспортная версия оперативно-тактического ракетного комплекса, способного поражать стратегически важные цели.
- Крылатая ракета «Калибр-Э» – система с высокой точностью наведения, адаптированная для поражения наземных и морских объектов.
🛡 Бронетехника нового поколения
- Основной боевой танк Т-90МС – модернизированная версия Т-90 с улучшенной системой управления огнем.
- Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» – зарекомендовавшая себя в боевых действиях платформа для сопровождения бронетанковых соединений.
- Бронетранспортер БТР-82А – один из наиболее востребованных образцов бронетехники для международных заказчиков.
✈ Беспилотные авиационные комплексы (БАК)
- «Орион-Э» – ударно-разведывательный дрон, получивший боевое крещение в зонах современных конфликтов.
- «Ланцет» – дрон-камикадзе, доказавший свою эффективность на поле боя.
Российские разработки на фоне глобального спроса на оружие
💬 Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что:
"Несмотря на международное давление, российский оборонный экспорт остается конкурентоспособным. Мы продолжаем сотрудничество с традиционными партнерами и расширяем географию поставок."
🔹 Интерес к российскому вооружению растет в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Особенно востребованы системы ПВО, бронетехника и беспилотные аппараты.
🔹 В условиях санкций акцент сделан на взаимодействие в формате технологического партнерства – Россия предлагает локализацию производства и совместную разработку оружия.
Политическое значение участия России в IDEX 2025
📌 Выставка демонстрирует, что российский ОПК продолжает работать в сложных условиях, поддерживая экспортный потенциал.
📌 Военные разработки России остаются конкурентоспособными и находят спрос среди зарубежных заказчиков.
📌 Выход на новые рынки через создание производственных мощностей за границей становится важной стратегией, особенно в свете санкционных ограничений.
📌 IDEX 2025 стал площадкой для дипломатических переговоров, в рамках которых обсуждаются военно-техническое сотрудничество, поставки и новые проекты.
Заключение
🇷🇺 IDEX 2025 подтвердил, что Россия остается ключевым игроком на рынке вооружений, несмотря на внешние вызовы. Поставки российских систем ПВО, бронетехники и высокоточного оружия продолжаются, а международные партнеры сохраняют интерес к российским технологиям.
🔥 Ситуация на глобальном рынке вооружений меняется, но российский ВПК демонстрирует устойчивость и адаптируемость, продолжая поставлять передовые военные решения.