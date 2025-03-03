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Участие России в IDEX 2025: новые технологии и укрепление позиций на рынке вооружений

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Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Посетители на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Международная выставка вооружений IDEX 2025, проходящая в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля, стала ключевой площадкой для демонстрации новейших разработок российского военно-промышленного комплекса (ВПК). В условиях геополитической нестабильности и санкционного давления Россия сохраняет свои позиции на рынке вооружений, предлагая конкурентоспособные решения для иностранных партнеров.


Стенд российской делегации, организованный «Рособоронэкспортом», привлек представителей более 50 стран, что свидетельствует о сохранении международного интереса к российским технологиям.


Помимо деловых переговоров и демонстрации новых вооружений, участники выставки находят время для отдыха, выбирая развлекательные платформы, такие как игровые автоматы book of ra, которые позволяют расслабиться после насыщенного дня и получить яркие эмоции.


Главные российские экспонаты на IDEX 2025


🇷🇺 Зенитно-ракетные системы (ЗРС) и комплексы ПВО

  • С-350 «Витязь» – современная мобильная система ПВО средней дальности, созданная для защиты от авиации и высокоточных ракет.
  • «Тор-М2» – тактический ЗРК, отличающийся высокой маневренностью и способностью уничтожать маловысотные цели.
  • «Панцирь-С1М» – усовершенствованный ЗРПК с повышенной дальностью действия.

🚀 Высокоточное оружие

  • ОТРК «Искандер-Э» – экспортная версия оперативно-тактического ракетного комплекса, способного поражать стратегически важные цели.
  • Крылатая ракета «Калибр-Э» – система с высокой точностью наведения, адаптированная для поражения наземных и морских объектов.

🛡 Бронетехника нового поколения

  • Основной боевой танк Т-90МС – модернизированная версия Т-90 с улучшенной системой управления огнем.
  • Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» – зарекомендовавшая себя в боевых действиях платформа для сопровождения бронетанковых соединений.
  • Бронетранспортер БТР-82А – один из наиболее востребованных образцов бронетехники для международных заказчиков.

Беспилотные авиационные комплексы (БАК)

  • «Орион-Э» – ударно-разведывательный дрон, получивший боевое крещение в зонах современных конфликтов.
  • «Ланцет» – дрон-камикадзе, доказавший свою эффективность на поле боя.

Российские разработки на фоне глобального спроса на оружие


💬 Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что:

"Несмотря на международное давление, российский оборонный экспорт остается конкурентоспособным. Мы продолжаем сотрудничество с традиционными партнерами и расширяем географию поставок."


🔹 Интерес к российскому вооружению растет в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Особенно востребованы системы ПВО, бронетехника и беспилотные аппараты.


🔹 В условиях санкций акцент сделан на взаимодействие в формате технологического партнерства – Россия предлагает локализацию производства и совместную разработку оружия.


Политическое значение участия России в IDEX 2025


📌 Выставка демонстрирует, что российский ОПК продолжает работать в сложных условиях, поддерживая экспортный потенциал.


📌 Военные разработки России остаются конкурентоспособными и находят спрос среди зарубежных заказчиков.


📌 Выход на новые рынки через создание производственных мощностей за границей становится важной стратегией, особенно в свете санкционных ограничений.


📌 IDEX 2025 стал площадкой для дипломатических переговоров, в рамках которых обсуждаются военно-техническое сотрудничество, поставки и новые проекты.


Заключение


🇷🇺 IDEX 2025 подтвердил, что Россия остается ключевым игроком на рынке вооружений, несмотря на внешние вызовы. Поставки российских систем ПВО, бронетехники и высокоточного оружия продолжаются, а международные партнеры сохраняют интерес к российским технологиям.


🔥 Ситуация на глобальном рынке вооружений меняется, но российский ВПК демонстрирует устойчивость и адаптируемость, продолжая поставлять передовые военные решения.

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