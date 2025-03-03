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Военное обозрение

В случае перекрытия Украине поставок оружия первым делом сведётся к минимуму эффективность её ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

В США активно муссируется информация о том, что президент Трамп поручил провести проверку возможностей полной остановки поставок оружия на Украину. Одновременно с этим, как уже сообщало «Военное обозрение», глава департамента эффективности Илон Маск пообещал провести тотальный аудит того, куда в реальности пошли сотни миллиардов долларов, выделенных администрацией Байдена Украине. Всё это наслаивается на информацию о приказе, отданном (или пока «якобы отданном») главой Пентагона Питом Хегсетом на прекращение любых киберопераций против Российской Федерации.

Воплотят ли все эти фактические угрозы в адрес киевского режима в администрации США или нет, покажет уже ближайшее время. Но факт в том, что такие разговоры в последнее время идут всё активнее, а после вчерашней демонстрации «слабоумия и отваги» Зеленским в Белом доме количество анонсируемых «ударов» по интересам киевского режима резко возрастает.

Итак, что произойдёт, если США действительно решат полностью перекрыть поставки оружия, техники и боеприпасов на Украине?

Первым делом будет сведена к минимуму и без того сомнительная эффективность украинской противовоздушной-противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Сегодня до 80% боеприпасов для ЗРК ВСУ натовского образца поставляется именно американцами, в том числе с американских военных баз в Европе. Соответственно, над киевским режимом нависает угроза тотальной нехватки, например, противоракет для ЗРК Patriot. И это на фоне заявлений о том, что США прекращают финансирование программ по восстановлению украинской энергетики.

Лишение ВСУ возможностей прифронтовой ПВО создаст проблемы для позиций на линии боевого соприкосновения. Эксперты считают, что российская бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация станут чувствовать себя намного более вольготно, потому что под запрет, вероятно, попадут не только ЗРК, но и ПЗРК американского производства. А ПЗРК американского производства составляют до 90 процентов всего переносных систем ПВО на вооружении украинской армии.

Пока всё это гипотезы, но, как пишут уже украинские источники, число противоракет в арсенале ВСУ значительно сократилось с начала февраля. Если ранее ВСУ могли по три ЗУР комплекса Patriot направлять на одну цель одновременно, то теперь такая расточительность невозможна по определению.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Илон Маск
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