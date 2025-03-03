В отличие от Трампа Европа не может позволить себе верить Путину на слово (Politico, США)

Politico: в Прибалтике, Польше и Скандинавии опасаются нападения России

В Прибалтике, Польше и Скандинавии боятся, что в случае завершения украинского конфликта Россия начнет подготовку к атаке на их страны, пишет Politico. Фактических аргументов в пользу этой версии нет, их приходится выдумывать, и автор статьи прилежно излагает эти выдумки.

Джейми Деттмер

Когда дело доходит до происходящего на Украине, Америка и Европа во многом расходятся во мнениях — не в последнюю очередь касаемо того, кто виноват и как все прекратить. В основе спора лежат совершенно разные оценки общих геополитических намерений президента России Владимира Путина и его возможных планов восстановить российское влияние в странах Европы.

Президент США Дональд Трамп регулярно истолковывает сомнения в пользу Путина. Но не европейцы. Особенно это касается тех, что живут по соседству с Россией или пережили советскую оккупацию. Они просто не могут позволить себе ослабить бдительность, заявил Politicoглава службы военной разведки Швеции Томас Нильссон (Thomas Nilsson) в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. По словам этого трезвомыслящего человека, Швеция должна подготовиться к столкновению с враждебной и непредсказуемой Россией, особенно если Москва все же добьется своего на Украине. И хотя страна вывела часть своих военных активов из Балтийского региона, “мы уверены, что как только военные действия на Украине прекратятся или сократятся, русские вернутся в наши края, — сказал он. — Они уже заговорили о строительстве баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также до самой Арктики”.

Между тем гибридные операции России против Швеции — дезинформационные кампании и кибератаки — не прекращались ни на миг (поскольку доказательств причастности к ним России как не было, так и нет, само упоминание об этом следует считать дезинформационной кампанией, — прим. ИноСМИ). К тому же идет расследование недавних инцидентов с обрывами кабелей на дне Балтийского моря, оно установит, было ли повреждение намеренным. Пока что информация о саботаже не подтверждается (но постоянно упоминается, — прим. ИноСМИ). Тем не менее “мы должны повышать осведомленность по вопросам гибридной войны. Мы понимаем, о чем идет речь”, — сказал Нильссон.

Ранее в этом году высшие военные чины Швеции заявили соотечественникам, что морально уже пора готовиться к войне, за что оппозиционные политики обвинили их в паникерстве. Но Швеция в своем беспокойстве не одинока. Растущие разногласия между США и Европой не дают покоя руководителям всех европейских оборонных ведомств и разведок. И их беспокойство возрастает всякий раз, когда президент США с помощниками преуменьшают российскую угрозу, будто вторя тезисам Кремля. Одним из примеров стало высказывание Трампа о том, что в развязывании конфликта виноват Киев, которое привело украинцев в ярость, а европейцев — в изумление.

Также Трамп высмеивает идею о том, что во время переговоров Путину доверять нельзя. “Я его очень хорошо знаю. Да, думаю, он хочет мира. Полагаю, он сказал бы мне, если бы не хотел… В этом вопросе я ему доверяю”, — сказал американский президент на прошлой неделе. Но, по мнению большинства европейцев, на первом месте в списке интересов Путина значится далеко не мир. <…>

Однако Трамп привык верить Путину на слово. В свой первый президентский срок он встал на сторону российского лидера в споре с ФБР и американским разведсообществом, опровергнув их выводы о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. “Президент Путин говорит, что это не Россия. Не вижу никаких причин, по которым она могла бы вмешаться”, — сказал он после переговоров с Путиным тет-а-тет в Хельсинки. Вот и на этой неделе, в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп просто отмахнулся от идеи о том, что в случае заключения мирного соглашения развернутым на Украине европейским миротворцам потребуются гарантии безопасности от США, заявив, что Европе “особая поддержка не нужна”. То есть для него достаточно одного лишь слова Путина.

Однако ни о европейцах, ни об украинцах такого не скажешь. Гарантии безопасности для них значат все. Они не могут не обращать внимания на воинственность и решимость Путина восстановить статус России как великой державы, которые лежат в основе его внешней политики с момента прихода к власти в 2000 году.

Трампу и его сторонникам все это кажется преувеличением. Именно расширение НАТО на восток спровоцировало конфликт на Украине, заявил он всего за несколько дней до инаугурации. И после Украины у России в любом случае нет возможности нанести удар по одной из стран НАТО. “Я ни на секунду не поверю, что прямо сейчас Россия планирует развязать войну в какой-то другой стране”, — заявил в интервью NBC News сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин (Markwayne Mullin).

Может, не прямо сейчас, но позже — да. Это главный страх Европы, особенно стран, расположенных рядом с Россией, таких как Прибалтика, Скандинавские страны и Польша.

Служба внешней разведки Эстонии уже предупредила, что Россия наращивает вооруженные силы для “подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО”. Датская разведка прогнозирует, что Москва может быть готова к ведению “крупномасштабной войны” на территории Европы в ближайшие пять лет. Правительство Литвы вновь ввело воинскую повинность и увеличивает расходы на оборону до 3,45% от ВВП, а латвийская разведка считает, что Кремль целенаправленно развивает возможности для противостояния НАТО. И, конечно же, именно страх перед Россией побудил вступить в альянс Финляндию и Швецию.

Контраст между этими двумя оценками геополитических амбиций России разителен и раскрывает суть различий между большинством стран Европы и Вашингтоном, а также союзниками Путина, такими как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Первый уверен, что, как только будет достигнуто соглашение по Украине, воцарится мир. Однако Нильссон видит ситуацию иначе: “В долгосрочной перспективе я не исключаю возможности того, что русские решат или посчитают возможным проверить Пятую статью в действии”, — сказал он в интервью Politico, имея в виду обязательства альянса по коллективной обороне.

Он не утверждает, что военная угроза неизбежна — пока на Украине продолжаются военные действия, у России нет возможности провести еще одну крупномасштабную военную кампанию. “Они потеряли необходимые для наращивания потенциала ключевые категории личного состава, а санкции усложняют и удорожают создание некоторых передовых видов вооружения”, — сказал Нильссон. В то же время он добавил, что Россия, тем не менее, остается для Швеции военной угрозой.

По его словам, в регионе у нее по-прежнему есть множество возможностей, которые она “может использовать в любой момент”, начиная с боевых самолетов и военных кораблей и заканчивая ядерным оружием и киберсредствами. Нильссон не сомневается, что как только конфликт на Украине закончится, “Россия немедленно восстановит военное присутствие вблизи Швеции”, и на этот раз оно будет “более современным и адаптированным под боевой опыт”.