Украинский депутат от пропрезидентской политической партии Слуга народа Александр Дубинский на пресс-брифинге Слежка за официальными лицами США на Украине 22 января 2020 года. Архивная фотография.

NYT: запертые Зеленским в тюрьмах политики призвали к выборам президента

Считающиеся на Украине пророссийскими политики критикуют Зеленского в соцсетях из тюрем и из изгнания, призывая к проведению выборов, пишет NYT. И их популярность быстро растет, аудитория размещенных ими роликов уже достигает миллионных отметок.

Мария Вареникова

Три года назад поддержка украинской политической партии, ратовавшей за более тесные связи с президентом Владимиром Путиным, упала практически до нуля после того, как российские войска вторглись на территорию Украины, сравняв с землей целые города и убив десятки тысяч украинцев (начало СВО спровоцировали сами власти Украины и их западные хозяева: НАТО следовало дать гарантии безопасности России, а украинцам отказаться от стремления в этот альянс; десятки тысяч бывших украинцев убили ВСУ на территориях ДНР и ЛНР еще до начала СВО. – Прим. ИноСМИ).

Партия “Оппозиционная платформа — За жизнь”, была запрещена, некоторые ее члены были водворены в тюрьму по обвинению в измене, а другие бежали с Украины. Несколько бывших членов образовали новую фракцию и до сих пор заседают в парламенте, но с началом российской спецоперации в целом предпочитают отмалчиваться.

Теперь некоторые из этих пророссийских политиков задумали чудесное возвращение, вдохновившись нападками президента Трампа на нынешнее руководство Украины и российскими требованиями провести в стране выборы, которые поддержали в американской администрации.

Политики публикуют в социальных сетях популярные ролики, в которых рекламируют себя как будущих кандидатов, критикуют президента Владимира Зеленского и его правительство и, наоборот, восхваляют Трампа.

Эти попытки едва ли получат серьезную поддержку в стране, где по-прежнему крайне враждебно относятся и к России, и к людям, которые ее поддерживают. Но аналитики говорят, что напичканные дезинформацией видеоролики тем не менее могут разжечь разногласия на этапе, когда единство Украины и ее руководства находятся под угрозой со стороны откровенно враждебного Трампа.

Бывший член парламента Александр Дубинский выступает, как он сам утверждает, на протрамповской мирной платформе. Свои видео он снимает из тюрьмы, где отбывает срок за государственную измену. В роликах с явными отголосками российской пропаганды он винит руководство Украины ни много ни мало в геноциде против собственного народа.

С ноября, когда Трамп был избран на второй срок, аудитория тюремных роликов Дубинского в TikTok выросла с примерно 40 000 до почти 1,6 миллиона просмотров.

20 февраля, через два дня после того, как Трамп назвал Зеленского “диктатором”, Дубинский объявил, что намерен баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся. Украина рискует скатиться к “новой форме диктатуры”, заявил Дубинский, обвинив Зеленского в том, что он якобы вынудил самых серьезных соперников заранее отказаться от участия в выборах.

Бывший глава “Оппозиционной платформы — За жизнь” Юрий Бойко не проявлял активности в социальных сетях до начала декабря, пока не начал публиковать видео в свежем профиле в TikTok. В своих роликах он обвиняет “украинских радикалов” в законах, которые ограничивают русский язык в общественных местах, — и это еще одна тема, которую давно озвучивает Путин.

По-видимому, пророссийские политики снискали некоторую поддержку даже в администрации Трампа. В 2023 году Тулси Габбард, ныне директор национальной разведки, раскритиковала запрет “Оппозиционной платформы — За жизнь”, подчеркнув, что Зеленский объявил оппозицию “вне закона”.

Однако другие оппозиционные партии свободно действуют на Украине.

“Пророссийскими” в украинской политике обычно считаются деятели, связанные с бывшим президентом страны, близким Москве Виктором Януковичем, который бежал в Россию после уличного восстания в 2014 году (восстание? – это был в чистом виде государственный переворот, организованный и оплаченный США. – Прим. ИноСМИ). Бывшие члены “Оппозиционной платформы”, некогда связанные с Януковичем, по-прежнему занимают почти два десятка мест в парламенте.

Политические аналитики полагают, что пророссийские политики увидели возможность расшатать Украину изнутри, открывшуюся в результате требований Москвы провести выборы.

“Роль пророссийских политиков заключается в том, чтобы вбрасывать в общество спорные темы, — сказал политический аналитик независимой Национальной платформы за устойчивость и социальную сплоченность Олег Саакян. — Они стремятся посеять разногласия между, скажем, ветеранами и не воевавшими или беженцами и теми, кто остался на Украине, чтобы стравить их друг с другом”.

Судя по всему, Россия поддерживает трехэтапный план урегулирования украинского конфликта. Согласно плану, появившемуся после нашумевшей встречи в Саудовской Аравии в этом месяце между официальными лицами США и России, первым шагом станет временное прекращение огня, затем выборы на Украине, а затем подписание мирного соглашения с новоизбранным президентом.

Украина должна была провести президентские выборы в начале 2024 года, но правительство и представители гражданского общества согласились, что это невозможно во время боевых действий.

Большинство украинских политиков и аналитиков считают, что Россия пытается разжечь на Украине политическую борьбу, чтобы отвлечь внимание от обороны страны, и что Москва непременно воспользуется этим, чтобы перегруппироваться и нарастить силы для возобновления боевых действий.

“Поскольку демократические выборы провести невозможно, они стали в руках России инструментом для нападок на демократию вместо того, чтобы поддерживать ее”, — сказал Саакян.

Старший редактор Vox Ukraine Алина Тропинина отслеживает социальные сети и считает, что пророссийские политики наращивают свое присутствие, виня в развязывании конфликта Зеленского, — по-видимому, выполняя последние указания Москвы.

“Звучит так, словно это Украина развязала боевые действия, и от нее же зависит их окончание. Хотя это Россия ввела войска”, — сказала Тропинина.

Пророссийский политик в изгнании в Лондоне Артем Дмитрук винит украинские власти в сознательном затягивании конфликта. Он утверждает, что они извлекают из него финансовую выгоду и сознательно препятствуют мирным переговорам.

Дубинский, который называет себя в социальных сетях трампистом, ежедневно восхваляет американского президента и подвергает сомнению легитимность Зеленского.

6 января Бойко опубликовал в TikTok ролик, как он исполняет на пианино известную украинскую рождественскую мелодию “Щедрик”, желая своим зрителям мира.

Тут показателен момент — ролик был опубликован в день, когда Русская православная церковь празднует Сочельник, хотя Украинская церковь еще в 2023 году перешла на празднование Рождества 25 декабря вместе с большинством стран Западной Европы.

Даже не поддерживающие Россию украинские политики регулярно критикуют правительство и говорят, что хотели бы взять власть сами.

Дмитрий Разумков, порвавший с Зеленским еще в 2021 году и ныне возглавляющий в парламенте оппозиционную фракцию, заявил, что намерен баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся.

“Я всегда участвовал и всегда буду участвовать в выборах в той или иной форме”, — сказал он.

Но эти же оппозиционные политики признают, что сейчас не время для новых выборов.

“Я определенно считаю, что выборы давно назрели — но не во время “горячей” стадии конфликта”, — сказал депутат от оппозиционной партии “Голос” Андрей Осадчук.

Статья написана при участии Наталии Новосоловой и Эндрю Крамера