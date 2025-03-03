Британская пресса: Европа будет вынуждена вдвое увеличить свои расходы, чтобы заменить американскую помощь Украине

Источник изображения: topwar.ru

Чтобы иметь возможность полноценно заменить американскую помощь, странам Европы придется в два раза увеличить свои расходы на военную поддержку Украины.

Как сообщает британское издание The Economist, за период с января 2022 года (то есть еще до начала СВО) расходы Евросоюза на финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине составили 113 миллиардов евро, что эквивалентно чуть более 0,2% совокупного ВВП всех стран объединения в течение прошедших трех лет.

Чтобы заменить поддержку США, в случае, если администрация Трампа прекратит выделять средства на поддержку Украины, всем странам Евросоюза придется увеличить свой вклад примерно вдвое — то есть до 0,4% от совокупного ВВП. В настоящее время примерно столько Киеву выделяют лишь Финляндия и Дания, однако эти страны не играют определяющей роли в военных поставках ВСУ.

Ранее сообщалось, что, по данным американской газеты The Wall Street Journal, если Трамп откажется выделять Украине новую военную помощь, ВСУ смогут воевать в нынешнем темпе примерно до середины текущего года, после чего неизбежно столкнутся с нехваткой артиллерийских боеприпасов и утратят возможность применять существенную часть своего самого передового вооружения.

Несмотря на то, что украинский ВПК способен самостоятельно производить некоторые вооружения и боеприпасы, заменить современные системы ПВО, баллистические ракеты и навигационные системы будет нечем. Европейские предприятия не производят достаточного количества таких систем, а в некоторых случаях не производят их вовсе.