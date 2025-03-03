The Telegraph: Украина станет для европейских войск вторым Афганистаном

Если европейские державы решат отправить своих миротворцев на Украину, это может стать для них новым Афганистаном, считает автор статьи в The Telegraph. Там, по его словам, контингенты из разных стран не смогли работать сообща. Смогут ли они договориться, чтобы обеспечить длительное перемирие на Украине?

Кон Кафлин

Необходимы силы, которые будут созданы для решения этой экзистенциальной задачи, а не для удовлетворения амбиций Брюсселя.

Если судить по недавней истории европейского военного сотрудничества, Москве незачем бояться предложенного развертывания разношерстного контингента европейских войск для обеспечения безопасности Украины.

В отчаянных попытках снискать расположение президента США Дональда Трампа различные европейские лидеры выдвинули идею отправки некоего пока еще не определенного военного контингента для поддержания мира в случае установления долгосрочного перемирия между Киевом и Москвой.

Попытки Кира Стармера "приложить подорожник" к разваливающимся Вооруженным силам Великобритании накануне визита в Вашингтон путем выделения средств из бюджета на иностранную помощь были явно направлены на то, чтобы завоевать доверие Трампа.

Пообещавшему поддержку Великобритании в любой будущей военной операции по обеспечению безопасности Украины, ему необходимо заверить скептически настроенную администрацию Трампа в том, что британские вооруженные силы по-прежнему способны выполнять такую ​​роль. Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал идею отправки европейского контингента на Украину, заявив на этой неделе, что он уже работает со Стармером над этим вопросом.

"Мы направим армию не для конфронтации, а для поддержания мира и нашего коллективного авторитета", – сказал французский лидер в интервью Fox News.

Несколько европейских стран высказали свои сомнения насчет мирной инициативы Стармера и Макрона, и не в последнюю очередь из-за неясности роли, которую будут выполнять такие силы.

Не меньшую озабоченность вызывает и удручающий опыт европейских военных держав в вопросах эффективного сотрудничества при решении крупных проблем безопасности, что стало очевидным в последний раз, когда эти государства участвовали в крупной зарубежной военной операции в Афганистане.

К международным силам содействия безопасности в Афганистане, созданным после терактов 11 сентября, чтобы придать хоть какое-то подобие стабильности раздираемой войной стране, присоединилось множество крупных европейских держав. Общая численность британских войск, поддерживающих операцию под руководством США, в итоге достигла около десяти тысяч человек. Германия отправила пять тысяч военнослужащих, Италия – около четырех тысяч, французский контингент насчитывал до четырех тысяч человек (преимущественно спецназ).

Общая численность сил НАТО, действующих в Афганистане (а он примерно такого же размера, что и Украина), достигнув пика, составила около 130 тысяч человек. Однако способность различных сил – особенно европейских – работать вместе для достижения одних и тех же политических целей была фактически равна нулю.

С самого начала итальянцам мешали ограничения, наложенные правительством их страны, что не позволило им принять участие в борьбе с повстанцами, возглавляемыми "Талибаном"*, а немцы настолько чурались риска, что редко выходили за пределы своей хорошо защищенной базы под Мазари-Шарифом. Французы же играли второстепенную роль, пока их тогдашний президент Николя Саркози в одностороннем порядке не прекратил их участие, что привело к краху всей миссии.

Есть ли какие-либо доказательства того, что сейчас европейцы лучше подготовлены к миссии на Украине?

Поскольку нет никаких гарантий, что администрация Трампа даст "зеленый свет" на участие США в такой операции, вся ответственность за создание собственной командной и логистической инфраструктуры ляжет на европейцев, чего им очень бы не хотелось, учитывая их нежелание серьезно относиться к своим оборонным обязанностям.

Хотя в последние годы НАТО приложила значительные усилия для повышения оперативной совместимости армий, флотов и ВВС европейских членов альянса, есть большие сомнения в том, смогут ли они функционировать без поддержки американских военных.

Стремление Трампа снизить американские обязательства перед европейскими союзниками побудили некоторых поддержать планы ЕС по созданию собственной системы безопасности и обороны, которая могла бы конкурировать с Трансатлантическим альянсом.

Если мы больше не можем полагаться на Вашингтон в защите наших интересов, то эту роль должен взять на себя ЕС – так звучит главный аргумент.

Это недальновидно. Трамп – сложный союзник, но это не значит, что ЕС должен отвернуться от НАТО и создать собственные вооруженные силы.

Критика Трампа в адрес Европы основана на ее неспособности серьезно относиться к своим оборонным обязательствам с точки зрения как финансовых взносов, так и военной эффективности.

Наилучшим способом подготовить вооруженные силы Европы к противостоянию угрозе, исходящей от враждебных режимов, таких как Россия, было бы проведение европейскими лидерами широкомасштабной рационализации уже существующих сил в рамках существующих структур НАТО.

Если бы различные армии, флоты и ВВС европейских стран-членов НАТО могли действовать как единое целое под единым командованием, то они с меньшей вероятностью преследовали бы свои собственные национальные интересы, как это было в Афганистане.

В таком случае идею Стармера и Макрона об отправке европейского контингента на Украину воспринимали бы всерьез.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.