Вопрос, который никто не осмеливается задать: что, если Британии придется обороняться от США? (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Британия совершила ужасную ошибку, подчинив свою безопасность США

Разговоры о том, сможет ли Британия обороняться без США, затмили более важную проблему: как защитить себя от США, пишет The Guardian. Британцы тесно сотрудничают с Америкой во всех военных областях и сильно от нее зависят. И если та станет врагом, можно считать, что этот враг уже внутри крепостных стен.

Джордж Монбио

Сейчас все разговоры о том, как мы сможем обороняться без США. Но практически все, кто имеет вес в общественной жизни, старательно избегают намного более важного и тревожного вопроса: как мы сможем защитить себя от США.

Поскольку Кир Стармер отправляется в Вашингтон ко двору оранжевого императора, давайте для начала рассмотрим возможные варианты. Я не могу давать комментарии о вероятности того или иного развития событий, и я искренне надеюсь, что их анализируют и учитывают люди, обладающие большими знаниями и большей властью, чем я. Один такой вариант — что Дональд Трамп не только расчистит для Владимира Путина путь на Украине, но и станет активно ему помогать. Мы знаем, что Трамп не потерпит посягательств на свою гегемонию. Россия не представляет угрозы для американского господства, но Европа с ее совокупной экономической мощью, не уступающей США, а также с ее мощным дипломатическим и политическим присутствием глобального масштаба может стать такой угрозой.

Путин давно уже пытается расколоть ЕС, используя для этого в качестве своих ставленников европейские крайне правые силы. Именно поэтому он столь активно поддерживал Брексит. А теперь Трамп может использовать Путина в качестве своего доверенного лица для нападения на конкурирующий с США центр власти. Если Трамп поможет России овладеть Украиной, Путин получит возможность предъявить ультиматум другим прифронтовым и восточноевропейским государствам. Выходите из ЕС, выходите из НАТО, становитесь зависимыми государствами наподобие Белоруссии. В противном случае вы следующие. Виктор Орбан в Венгрии может на это согласиться. Если в мае в Румынии одержит победу Кэлин Джорджеску, он может поступить точно так же.

Какую форму может принять американская помощь Путину на Украине? Это может быть предоставление разведывательной информации. Это может быть полное отключение Украины от спутниковой связи Starlink Илона Маска, которая чрезвычайно важна со стратегической точки зрения, с последующим ее предоставлением российским вооруженным силам. Американское правительство уже пригрозило таким отключением, если Украина не передаст ему свои полезные ископаемые в качестве репараций за оказанную помощь. Именно так действует Трамп. Он шантажирует отчаявшихся людей, которые хотят защититься от имперского нападения, и при этом полностью игнорирует существующие альянсы. В крайнем случае Трамп может поддержать Россию военной техникой и финансами, или даже приступить к проведению совместных российско-американских операций в Арктике или где-то еще.

А теперь подумаем, насколько мы уязвимы. В рамках партнерства "Пять глаз" Британия автоматически делится с США данными радиотехнической, радиоэлектронной, агентурной и военной разведки. Разоблачения Эдварда Сноудена показали, что Соединенные Штаты с согласия нашего правительства массово шпионят за безвинными британскими гражданами. Две страны вместе с другими западными государствами реализуют большое количество совместных разведывательных программ, таких как Prism, Echelon, Tempora и XKeyscore. Агентство национальной безопасности США использует Центр правительственной связи Великобритании в качестве субподрядчика.

Всем этим сегодня руководит директор национальной разведки Трампа Тулси Габбард, которой подчиняется ЦРУ, АНБ и еще 16 ведомств. Когда она пересказала конспирологические выдумки сирийских и российских властей, многие стали называть ее "российским агентом" и "российской марионеткой". В какой момент мы можем прийти к выводу о том, что делясь разведывательной информацией с Америкой, мы также делимся ею с Россией?

В зависимости от приемлемого для вас определения, у США в Британии 11 или 13 военных баз и постов перехвата. Среди них база Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке, которая в действительности является американской авиабазой, откуда совершают вылеты самолеты F-35; база Королевских ВВС Менвит-Хилл в Северном Йоркшире, на деле являющаяся базой АНБ США, которое занимается там военным шпионажем и оперативной поддержкой; база Королевских ВВС Кроутон, частично используемая ЦРУ (именно оттуда управление предположительно шпионило за Ангелой Меркель и многими другими руководителями), а также база Королевских ВВС Файлингдейлс, входящая в американскую сеть космического наблюдения. Если США вдруг перейдут на сторону России и выступят против Британии и Европы, эти объекты вполне могут превратиться в российские базы и посты перехвата.

А теперь поговорим о наших системах вооружений. Как и любой человек, не имеющий допуска к секретной информации, я не могу аргументированно говорить о том, какие из этих систем, ядерных или обычных, могут применяться независимо от США. Но я могу привести один пример из того, что знаю. Одной из важнейших составляющих нашей обороны являются самолеты-невидимки F-35, спроектированные и запатентованные в США. Насколько они будут невидимыми, если у США есть все их спецификации, серийные номера и программное обеспечение? На этот вопрос надо срочно найти ответ.

Я также не могу с уверенностью говорить о том, в какой степени сконструированное у нас оружие зависит от американских центральных процессоров и прочих цифровых технологий, а также от американских систем типа принадлежащей Маску Starlink или GPS, собственником которой являются космические силы США. Какие из наших систем вооружений можно привести в состояние боевой готовности без участия и согласия США? Какие из них американские военные могут вывести из строя дистанционно? Как минимум, США лучше всех знают, как с такими системами бороться, потому что у нас более или менее одинаковое оружие. Иными словами, если США сейчас наш враг, то этот враг уже внутри наших крепостных стен.

Мне неприятно это признавать, но Британии надо перевооружаться (Кир Стармер намерен сократить бюджет внешней помощи, чтобы найти деньги на эти цели, однако это поразительно недальновидно). Я неохотно пришел к такому выводу, когда в июле прошлого года цифры в предвыборной гонке начали складываться в пользу Трампа. Но если наши системы будут безвозвратно выведены из строя из-за действий США, перевооружение придется начинать с полного отказа от имеющегося у нас оружия и систем связи.

Начаться это может уже очень скоро. 24 февраля Генеральная Ассамблея провела голосование по украинской резолюции, автором которой стала Британия и другие европейские страны. В ней осуждаются действия России на Украине. Естественно, Россия, Белоруссия, Северная Корея и несколько маленьких государств, которые легко запугать, проголосовали против. Но наряду с ними против проголосовали США и Израиль. Это яснее ясного говорит о том, какие изменения произошли в расстановке сил. Ось автократии, содействующая имперской агрессии, противостоит группе стран, приверженных (пусть в разной степени) демократии и нормам международного права.

Долгие годы нас призывали доверять британскому деспотическому "государству безопасности". Да, это государство безопасности дергалось как рыба на крючке американского правительства, следствием чего стал целый ряд катастроф типа американо-британского вторжения в Ирак. Да, это государство занимается массовой слежкой за своими гражданами. Но его апологеты давно уже говорят, что мы должны с этим мириться, потому что государство безопасности необходимо для защиты нашей страны от враждебных внешних сил. В действительности же главной угрозой для нашей безопасности является наше сотрудничество, о чем давно уже говорят многие из нас. Прочно привязав британскую оборону к США, наше правительство создало государство, в котором эта самая безопасность напрочь отсутствует.

Надеюсь, теперь вы видите, какую ужасную ошибку совершила Британия, и поймете, что нам надо следовать примеру Франции, создавая более независимые системы в сфере обороны и безопасности. Освободиться от привязки к США трудно и дорого. Но если мы этого не сделаем, нам придется заплатить намного более высокую цену.