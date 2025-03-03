Британский депутат Эббот: политика Стармера – это подстрекательство к войне

Утверждения, что Россия готова напасть на Западную Европу, выглядят несерьезно, пишет член британского парламента Диана Эбботт в статье для Independent. По словам депутата, ведущие политики Европы, в том числе Британии, фактически занимаются подстрекательством к войне.

Диана Эббот (Diane Abbott)

Сокращение бюджетных ассигнований на помощь [бедным странам] ради финансирования перевооружения – самый яркий пример абсолютно неверных приоритетов действующего лейбористского правительства. Между такой политикой и тем, что можно назвать лейбористскими "ценностями", пролегла целая пропасть. Эта политика не способствует укреплению нашей безопасности и является аморальной.

Конфликт в Европе начался по меньшей мере три года назад, а многие утверждают, что намного раньше. Так почему же он только сейчас вызвал переполох в Берлине, Париже, Лондоне и других столицах? Один из самых странных аспектов этого политического кризиса заключается в том, что он разразился в момент, когда появилась возможность прекращения военных действий.

Очевидно, что в глазах политиков этот кризис ставит под сомнение силу и престиж европейских держав: прежде всего, Германии, Франции и Великобритании. В США Трамп признал реальность: силы НАТО не одержат победу и даже могут оказаться на грани поражения. Именно это, а также другие приоритеты – например, не пропускать в США мигрантов и китайские товары – стали причиной его желания выйти из игры.

Однако европейские лидеры, похоже, считают, что неспособность победить Россию подрывает их авторитет в мировом сообществе. Для слабеющих держав Старого Света это такой удар, что они в панике начинают рассматривать разного рода чрезвычайные шаги.

Мы должны покончить с идеей о том, что Россия представляет военную угрозу для Западной Европы. Это невозможно даже представить, потому что об этом рассказал сам Кир Стармер. В своем телевизионном выступлении он поведал об ущербе, который был нанесен России: ее экономика ослаблена, она потеряла лучшие сухопутные подразделения, а еще и Черноморский флот.

Этот длительный и разрушительный конфликт, возможно, унес жизни сотен тысяч людей. Мысль о том, что Россия может и готова в любой момент в обозримом будущем обрушиться на Западную Европу, не является сколь-либо серьезной. Ни один авторитетный военный аналитик не считает, что это так.

Тем не менее Европа впала в безумие подстрекательств к войне и призывов к увеличению военных расходов.

На повестке дня – полное перевооружение, которое не имеет никакого отношения к самой Украине. Опросы показывают, что украинцы хотят мирных переговоров. Кроме того, без готовности США участвовать в военных действиях и финансировать их НАТО не сможет победить.

Предложение Стармера, чтобы Франция и Великобритания разместили войска на территории Украины, а США предоставили им гарантии безопасности, не имеет никаких шансов на осуществление. Против него выступают обе страны, от которых будет зависеть исход любых мирных переговоров: Соединенные Штаты и Россия.

Англо-французский план является провальным в своей основе, потому что он не учитывает реальность. Это всего лишь коррекция прежней позиции, которую невозможно отстаивать. А призывы к предоставлению [Украине] гарантий безопасности, которые похожи на положения статьи 5 Североатлантического договора, лишь усиливает атмосферу ирреальности. Именно движение Украины в сторону НАТО Россия называет причиной конфликта. Она никогда не согласится с этим планом, если только не потерпит полного поражения на поле боя.

Возможно, самыми худшими последствиями выдвигаемых предложений (особенно если учесть, что они вряд ли будут осуществлены) является то, как это отразится на государственных расходах. В крупнейших странах Европы уже вводятся меры бюджетной экономии, во Франции урезают пенсионные выплаты, а у нас – очень серьезная нехватка средств.

Правительство Стармера крайне непопулярно в связи с уже проведенными сокращениями расходов. Возможно, весной последуют новые сокращения. Урезание помощи беднейшим странам мира ради увеличения военных трат звучит как проклятие для многих членов Лейбористской партии и не только. Многие из нас приведут аргумент, что если можно найти деньги на военную кампанию на Украине, то почему бы не найти их на пенсионеров, школьников, малоимущие семьи или национальную систему здравоохранения?

Мы должны выступить против увеличения военных расходов. Это неоправданное отвлечение внимания от реальных проблем, с которыми сталкивается Европа, особенно Британия. Мы просто не можем позволить себе дальнейшее сокращение реальной заработной платы, а также социальных услуг и государственных инвестиций.

Приоритетом должно стать экономическое возрождение, а его нельзя достичь за счет увеличения военных расходов, от которых не будет никакого позитивного экономического эффекта, в отличие от инвестиций в жилье, транспорт, инфраструктуру и общественные услуги, такие как здравоохранение и образование.

Инвестиции в эти сферы создают гораздо больше высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, и за этим последует реальное повышение уровня жизни людей. А увеличение военных расходов за счет этих статей – и за счет международной помощи – это тупиковый путь.